Все крупные ресурсы поменяли политику конфиденциальности: как вас это затронет

С 25 мая вступил в силу европейский Общий регламент защиты персональных данных, или GDPR. К этой дате готовились все крупные интернет-сервисы.

Хотя европейский закон напрямую не относится к большинству белорусов, изменения затронули правила работы всех глобальных сервисов, а значит, коснулись и нас. 42.TUT.BY заглянул в обновленные настройки и правила крупнейших интернет-площадок и разобрался: что теперь можно сделать для защиты своих данных.

О чем речь?

GDPR — это законодательный акт о персональных данных. Он дает интернет-пользователям («субъектам данных») больше прав и возможность контролировать свои персональные данные. Персональные данные — любая информация о человеке, по которой можно его узнать. Среди них — пол, возраст, координаты, IP-адрес, а также данные о физической, физиологической, генетической, умственной, экономической, культурной или социальной идентичности.

Теперь интернет-сервисы обязаны рассказать пользователям всё об их данных простым и понятным языком. Пользователи могут запросить все персональные данные, которые хранит тот или иной сервис. Если пользователь захочет, он может отозвать свое согласие на обработку данных или даже потребовать, чтобы компания удалила их со своих серверов. За невыполнение норм компанию могут оштрафовать на десятки миллионов евро.

GDPR — европейский документ. Он касается пользователей, которые в момент обработки данных находятся в Евросоюзе (сейчас это 28 стран). Это могут быть граждане любой страны — даже те, кто ненадолго приехал в отпуск. Пользователей, которые не находятся на территории Евросоюза, регламент не касается. Данные европейских пользователей могут собирать и обрабатывать компании со всего мира — на них новый регламент тоже действует.

Многие крупные интернет-сервисы не стали делать разницы для пользователей из Европы и всех остальных. Поэтому новая политика конфиденциальности и возможность больше знать о своих данных и управлять ими появились у пользователей со всего мира, в том числе и у белорусов.

Google

Вряд ли кого-то удивит, что «корпорация добра» собирает о нас очень много информации. Теперь почитать об этом можно в доступной форме с картинками и видео.

К примеру, компания подробно рассказала, как объединяет персональные данные из разных сервисов: «Когда вы вошли в аккаунт Google и выполняете поиск, то можете видеть не только результаты поиска на общедоступных страницах, но и релевантную информацию из других используемых вами сервисов Google, таких как Gmail или Google Календарь. Это могут быть сведения о предстоящих полетах, забронированных столиках или гостиничных номерах, а также ваши фотографии».

Если вы захотите отключить эту функцию, это можно сделать в «Настройках поиска», отметив пункт «Не показывать персональные результаты». Также можно отключить персонализацию рекламных объявлений, которые тоже собирают информацию из разных сервисов Google. «Пройтись» по всем настройкам приватности можно на этой странице.

Любой пользователь Google может скачать всю персональную информацию, которая есть у сервиса. Еще одна возможность — удалить отдельные записи о действиях, конкретные сервисы или свой аккаунт целиком.

Instagram

Соцсеть подробно рассказала, как использует данные пользователей. Например, Instagram получает информацию об операционной системе на устройстве, уровне заряда аккумулятора, силе сигнала, объеме доступной памяти, а также о названиях и типах приложений и файлов. Еще Instagram интересуют расположенные поблизости от вас точки доступа Wi-Fi, маячки и вышки сотовой связи.

Каждый пользователь из любой точки мира может запросить всю информацию, которую Instagram знает о вас. А вот отказаться от обработки данных, похоже, нельзя.

Facebook

Крупнейшая в мире социальная сеть тоже опубликовала большой документ, который местами похож на отчет о слежке. Facebook собирает не только информацию, которую вы загружаете и просматриваете, но и данные о том, как вы это делаете, — ваши реакции на разные виды контента, частоту и продолжительность ваших действий.

«Мы можем собирать данные о том, что вы видите, с помощью предоставляемых нами функций, таких как наша камера, например, чтобы предлагать маски и фильтры, которые могут вам понравиться, или давать советы по использованию форматов камеры. Наши системы автоматически обрабатывают контент и сообщения, предоставляемые вами и другими людьми, для анализа их контекста и содержания», — говорится в обновленном документе.

А еще Facebook знает, где вы бываете. «Мы используем информацию о местонахождении — например, вашем текущем местонахождении, месте проживания, местах, которые вы любите посещать, а также компаниях и людях, рядом с которыми вы находитесь, — для предоставления, персонализации и улучшения наших продуктов, в том числе рекламы, для вас и других людей. Информация о местонахождении может быть получена на основе таких сведений, как точное местонахождение устройства (если вы позволили нам собирать эту информацию), IP-адреса и [другая] информация».

Разрешить соцсети знать о вас чуть меньше можно в настройках конфиденциальности, геоданных и «рекламных предпочтений».

Вы можете получить копию всех ваших данных, которые есть у Facebook. Для этого нужно в десктопной версии сайта нажать на маленький треугольник в верхнем правом углу страницы, а дальше выбрать «Настройки» — «Общие» — «Скачать копию ваших данных на Facebook».

Apple

Обновила свои правила и Apple. Теперь запрещено создавать собственные идентификаторы Apple ID детям младше 13 лет. Если ребенок захочет свой аккаунт, ему будет нужно или получить «подтвержденное» согласие родителей, или использовать функцию «Семейный доступ», или регистрироваться через школу.

«Если нам станет известно, что мы получили личную информацию в отношении ребенка, который младше 13 лет <…> без соблюдения указанных выше условий, мы примем меры для скорейшего удаления этой информации», — говорится в сообщении компании.

Для пользователей из Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии появилась возможность скачать всю личную информацию о себе, которая хранится у Apple. Также ее можно отредактировать или удалить.

В течение нескольких месяцев эта возможность появится у клиентов со всего мира. Пока пользователи компании, не живущие в Евросоюзе, могут запросить копию данных через специальную форму.

Viber

Самый популярный в Беларуси мессенджер обновил раздел с политикой конфиденциальности. Для пользователей из Евросоюза появились новые возможности — например, запретить приложению определять местоположение или предлагать рекламу в зависимости от интересов.

У белорусских пользователей ничего такого нет. Сейчас в разделе «Настройки» — «Конфиденциальность» можно только запретить приложению собирать анонимные данные для аналитики. Еще одна возможность — отключить опцию «прочитано» так, чтобы собеседник не видел, что вы просмотрели его сообщение.

«ВКонтакте»

В политике конфиденциальности «ВКонтакте» за последние полгода ничего не поменялось. Но даже по «старым» правилам любой пользователь может отправить администрации сайта запрос на информацию, касающуюся обработки его персональных данных. Его можно отправить бумажным письмом или на электронную почту, указав номер и дату выдачи основного документа, удостоверяющего личность.

Microsoft

Компания подробно объяснила, как и зачем собирает ваши персональные данные. К примеру, Microsoft рассказала, что использует для персонализации рекламы данные пользователей — даже если при использовании браузера другого разработчика. Отключить это можно по ссылке.

В Windows 10 компания предоставила возможность настроить свою конфиденциальность. Для этого нужно открыть меню «Параметры» — «Конфиденциальность». Там можно запретить всей системе или отдельным приложениям получать данные о вашем местоположении, использовать камеру и микрофон, работать в фоновом режиме или получать доступ к вашим контактам.