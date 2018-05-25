Как птицы пережили падение на Землю астероида

Предки современных птиц могли пережить падение на Землю губительного для животного мира астероида, живя на земле в том, что осталось от лесов. Новая теория, основанная на изучении окаменелых растений и базы орнитологических данных, помогает понять, как птицы распространились по планете.

Астероид, упавший на Землю 66 млн лет назад, уничтожил большую часть лесов.

Но те виды птиц, которые обитали на земле, сумели выжить и, когда восстановилась растительность, освоили и другие среды обитания.

«Кажется очевидным, что птицы относительно небольшого размера, способные выжить в мире, где нет деревьев, получили бы большое преимущество в смысле выживания после удара астероида», - говорит ученый Центра эволюции Милнера Университета Бата Дэниел Филд.

Мы уже знаем, что ранние предки современных птиц, возможно, умели летать и были относительно небольшого размера.

Ученые обобщили данные об экологии планеты, чтобы лучше понять, как эти птицеподобные предки сумели избежать вымирания в особенно мрачный период истории нашей планеты.

«Извлечь эту историю из окаменелых останков - это сложная задача, особенно если произошло это примерно 66 млн лет назад», - говорит Филд, руководящий группой британских, американских и шведских ученых, ведущих исследования.

Древесные окаменелости свидетельствуют о том, что падение астероида привело к исчезновению лесов и большинства цветущих растений, уничтожив среду обитания животных, живших на деревьях.

Птицы не возвращались на деревья до тех пор, пока леса не восстановились тысячи лет спустя.

«Восстановление таких деревьев, как пальмы и сосны, произошло значительно позже и совпало с эволюцией и стремительным ростом разнообразия птиц, обитающих на деревьях», - говорит ученый Смитсоновского института Антуан Берковичи.

Ученые обнаружили, что как только восстановились леса, птицы начали адаптироваться к жизни на деревьях, их ноги стали короче, чем у живших на земле предков. Они приобрели и другие особенности, помогающие жизни на деревьях.

От живших на земле предков произошли все основные типы современных птиц, - грубо говоря, страусы и их родственники, куры и их родственники и утки и их родственники.

«Возможно, лучшим современным аналогом одной из ветвей выживших птиц являются современные тинаму - это группа летающих родственников страусов. Они относительно небольшие и живут на земле», - сказал доктор Филд.

Сегодняшнее «удивительное разнообразие птиц берет свое начало от тех древних выживших предков», добавил ученый.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.