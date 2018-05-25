Фотожабы: «Обожаю смотреть телевизор! Там у всех нас высокие пенсии и низкие цены»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Белорусы ждали от главы государства оправданного разноса за провал хоккейной сборной, а увидели человека, старательно подбирающего слова

В начале года Вера Протасевич опубликовала тексты, в которых не жалея выражений раскритиковала нескольких горожан

Стадион брестского «Динамо» получит имя «Зайд». Об этом было заявлено на проходившей в Абу-Даби пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба

Презентация дня. На витебском инвестфоруме представили «Apple»

Объединенная следственная группа (JIT), расследующая обстоятельства крушения авиалайнера Boeing-777 рейса МН17 17 июля 2014-го, огласила последние данные уголовного расследования

В России к ЧМ-2018 по футболу выпустили новые купюры и сувениры, над которыми народ теперь потешается

Тем временем «Отряды Путина», которые состоят в основном из женщин преклонного возраста, продолжают жечь портреты семьи Трампа

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«Пятьдесят оттенков свободы – белорусская версия»