Погода в выходные: преимущественно без осадков, до +26°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

25 мая ожидается переменная облачность. Днем по юго-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-восточный, восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +20..+26°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

26 мая преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по крайнему юго-западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный.

Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по северо-востоку до +15°С по юго-западу страны, максимальная днем +19..+26°С.

27 мая преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью от +5°С по северо-востоку до +13°С по юго-западу, максимальная днем +20..+26°С.