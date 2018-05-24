Зачем Беларуси Академия управления при президенте?

И могут ли готовить госуправленцев другие вузы?

В Академии управления при президенте, как заявил Александр Лукашенко, необходимо полностью перевернуть систему образования. А нужна ли она вообще?

По словам бывшего ректора Белорусского государственного университета Александра Козулина, академии управления государственных служб существуют почти во всех странах мира, только они обучают не студентов.

— У нас достаточно вузов, которые дают высшее образование. А тем, кто управляет страной, экономикой, различными сферами, нужно учиться этому профессионально. Профессионализма же в Беларуси пока не хватает во всех сферах, — считает профессор.

Необходимость в такой академии, по его мнению, существует. Вопрос только, как к этому относиться – то ли как к красивой обертке конфетки, то ли все-таки как к серьезной начинке.

Собеседник напоминает, что в руководстве страны находились и находятся люди, которые оканчивали другие высшие учебные заведения.

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