«Там нет этого совка». Молодая пара из Минска хочет уехать на ферму в Литву

«Салідарнасць» узнала, зачем молодым и успешным белорусам менять столицу на деревню, и что им не нравится в Беларуси.

Месяц назад литовские фермеры жаловались в интервью местным СМИ, что не находят работников на фермы на зарплаты в 1000 евро. На публикации откликнулись Евгений и Полина Дешуки, молодая пара из Минска.

Фото Наша Нiва

Сейчас молодые люди выясняют, как устроиться в Литве и на что им там можно рассчитывать, работая на фермах. Корреспондент «Салiдарнасцi» встретился с Евгением, чтобы спросить – почему семья подумывает уехать из Беларуси в Литву.

– Евгений, почему именно в Литву? Дело в обещанной зарплате в 1000 евро?

– Проблем с деньгами у нас нет. По белорусским меркам мы вполне перспективная молодая семья: я – менеджер, жена работает в digital.

Я долго работал поваром в Москве, достойно зарабатывал. Скоро будем с друзьями открывать интернет-магазин.

В Литве просто нет этого совка: георгиевских ленточек, постоянных запретов, нет кучи законов, которые принимаются наобум. Там работает парламент, и есть чувство, что граждане там что-то решают.

Мы с Полиной гуляли по Минске 9 мая, и видели всю эту показуху – ряженые в черно-оранжевом, плакаты эти – убожество это постсоветское. Нам стало очень грустно. А приезжаем в Литву – и даже дышится как-то легче.

Прочли статью и подумали – почему бы не попробовать? Если не понравится, то вернемся в Беларусь.

– А почему на ферму?

– Я сам из деревни в Гомельской области. Умею сеять, пахать, следить за животными. У меня еще такая идея есть – держать животных, делать домашний сыр. А на завод я бы никуда и никогда не поехал работать.

Да и какие у нас зарплаты в колхозах – люди с хлеба на воду перебиваются. А если организовывать свою ферму, то на это нужно очень много денег и нервов. В Беларуси тяжело вести бизнес.

Да и свой дом – это все-таки свобода какая-никакая, намного лучше, чем в четырех стенах.

– А вы искали варианты в Беларуси, чтобы купить дом тут?

– Мы сначала и хотели купить дом под Минском, хотя бы в радиусе 10 километров. Но цены запредельные – за 10 тысяч долларов купишь дом-развалюху и 5 соток к нему. А хочется, чтобы было хотя бы 25 соток и дом нормальный, чтобы держать животных, что-то сеять самим.

А если куда-то переезжать в районный город и там быть фрилансерами, то тоже куча проблем – люди не хотят ничего менять, все такое старое, с советских времен еще. Получают по 300 рублей и их все устраивает. Делать нечего особо.

У нас скоро будет ребенок, и тоже проблема – как отдать ребенка в хорошую школу в маленьком городке? К примеру, моя учительница, моего деда сестра, в школе говорила, что Беларусь – это ничто, пшик, а вот Россия – это наша мать, без которой никуда. А школа одна на много километров, и некуда перейти при всем желании.

У моей матери есть дом в деревне, 6 комнат! Живи – не хочу. Но зачем чтобы мои дети росли в такой атмосфере?

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