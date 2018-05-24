Изюминка Лукашенко на форуме «Минского диалога»

Глава Беларуси выступил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех».

Спич уже прокомментировали многие эксперты и политики. Политический обозреватель Александр Класковский, в свою очередь, обратил внимание на изюминку.

— Ну а изюминку выступления белорусского официального лидера на нынешнем форуме нетрудно было предугадать, — рассуждает эксперт на Naviny.by. — Президент напомнил об инициативе Беларуси начать новый масштабный международный диалог по вопросам безопасности — тот, что фигурирует в лексиконе дипломатов и прессы под кодовым названием «Хельсинки-2».

Естественно, что именно Минск был обрисован как удобная площадка для воплощения крылатого слогана кота Леопольда из старого мультфильма: ребята, давайте жить дружно!