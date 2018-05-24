Реплика вечера: «Так Кима еще не кидали»

Дональд Трамп и Ким Чен Ын не встретятся, хотя должны были уже 12 июня, по поводу чего даже были отчеканены монеты.

«Исторической встречи не будет. Трамп ее отменил. И это сразу же после уничтожения КНДР ядерного полигона. Так Кима еще не кидали», – комментирует Telegram-канал «Теория элит».

Отметим, что в Северной Корее 24 мая демонтировали единственный ядерный полигон. Военные взорвали три испытательные шахты на полигоне, на земле уничтожены пункты наблюдения, охраны и другие объекты, сообщают все мировые агентства.

Демонтаж проводит Институт ядерного оружия КНДР. Там отметили, что демонтаж полигона, «демонстрирует прозрачность в вопросе непродолжения ядерных испытаний».