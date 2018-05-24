Любимый физик Путина: «Если у меня в руке рубильник»

Так Михаил Ковальчук предупредил об опасности увлечения тотальной цифровизацией.

Президент Курчатовского института на Петербургском экономическом форуме без смеха или улыбки рассказал анекдот про интернет, Википедию и электричество.

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После самого анекдота ученый провел параллели с реальностью, где США и Европа, хоть и более «оцифрованы», но все же заметно уступают России.

Отметим, Михаила Ковальчука называют «любимым физиком Путина». Он – брат миллиардера, председателя совета директоров банка «Россия» и бывшего соучредителя кооператива «Озеро» Юрия Ковальчука, которого считают другом президента РФ.