Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном

Об этом говорится в письме, опубликованном на сайте Белого дома.

Историческая встреча двух лидеров должна была состояться в Сингапуре 12 июня.

Президент США объяснил, что не видит возможности провести встречу с главой Северной Кореи «в связи с сильным гневом и открытой враждебностью, продемонстрированными в ходе недавних заявлений».

«Вы рассказываете о возможностях в ядерной сфере, однако наши [возможности] гораздо мощнее, и я молюсь Богу, что они никогда не будут приведены в действие», — говорится в письме Дональда Трампа.

Напомним, еще неделей ранее глава США планировал встречу с давним оппонентом. Более того, он объявил журналистам, что безопасность руководителя КНДР в любом случае будет гарантирована, а его страна не повторит судьбу Ливии.