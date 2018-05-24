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Общество
24.05.2018
Татьяна Матвеева, фото Игорь Матвеев, TUT.BY
Главбух подделал подпись, чтобы дать людям зарплаты, — и попал под «уголовку»

Василий Найденок после колледжа попал по распределению на сельхозпредприятие «Мишневичи» в Шумилинском районе.

Здесь его, техника-программиста по образованию, взяли на должность главного бухгалтера — и очень скоро молодой специалист попал под суд. «Меня вынудили подделать две справки для банка, чтобы выплатить работникам зарплату», — утверждает Найденок. За служебный подлог его оштрафовали на 7350 рублей.

Точно в такой же ситуации оказалась и Анастасия, невеста Василия. Девушка также работала бухгалтером в Шумилино, была вынуждена подделать одну справку и поплатилась штрафом. Правда, в 10 раз меньшим, чем у Василия, — 735 рублей.

Василий и Анастасия рассказали TUT.BY, почему они пошли на подлог документов и с какими трудностями вообще сталкиваются на селе молодые специалисты.

«Отправил в банк две липовые справки»

Василию Найденку — 22 года, родом из Миорского района. В 2015 году окончил Полоцкий профессионально-технический колледж, получил специальность техника-программиста. В августе по распределению попал на работу главным бухгалтером в КУСП «Мишневичи» Шумилинского района.

— Пришлось с нуля осваивать новые для себя знания. Поначалу помогали опытные бухгалтеры, но в основном вникал во все сам. Потом научился, привык, и работать стало легче. Но у хозяйства были арестованы все счета, на которые должны были приходить деньги, так как существовала большая задолженность по платежам в ФСЗН, в ИМНС, «Белгосстрах». Начальство давило: чтобы выплатить зарплату работникам, надо делать для банка справки со сведениями об исполнении обязательств с поддельной электронно-цифровой подписью. То есть в них указывалось, что «ФСЗН исполнен», «пенсионный фонд исполнен», «страховые взносы в «Белгосстрах» исполнены». Банк видел, что задолженностей нет, и перечислял предприятию деньги, которые шли на зарплату.

Василий подписал две такие липовые справки. Одну — в январе 2017-го, вторую — в мае того же года. Так он попал под уголовное дело. Молодого специалиста обвинили в служебном подлоге — внесении должностным лицом заведомо ложных сведений и записей в официальные документы, совершенном из корыстной или иной личной заинтересованности.

15 марта этого года суд Шумилинского района оштрафовал Найденка на 300 базовых величин (7350 рублей).

Василий обжаловал это решение в областном суде. В своей апелляции указал, что не может оплатить такой штраф из-за трудного материального положения, и попросил назначить ему наказание в виде исправительных работ. Адвокат просил уменьшить размер штрафа подзащитному до 50 базовых величин.

Однако 15 мая коллегия областного суда оставила приговор районного суда без изменения.

— Я не согласен с этим решением. С моей зарплаты в 300 рублей я могу выделять на выплату штрафа по 30 рублей в месяц. И его погашение растянется на годы. Родственники мне помочь не могут: отец — инвалид, мама работает на почте и получает 150 рублей. Вдвоем они живут на 350 рублей. Одна младшая сестра еще учится, вторая работает в колхозе. Где взять деньги на выплату такого огромного штрафа — я не знаю. Поэтому мы с адвокатом намерены обращаться в Верховный суд.

«Нам говорили: «Любой ценой закрываем зарплату!»

Практически точь-в-точь такая же ситуация и у невесты Василия — Анастасии Моисеенко. Она также работала бухгалтером в Шумилинском районе — в местном райагросервисе, который, к слову, стал банкротом. История с поддельной справкой у нее произошла в декабре 2016-го:

— По просьбе руководства подделала одну справку для банка. Мне дали за это штраф в 30 базовых величин (735 рублей). Я писала ходатайство на имя прокурора, что не принесла большого ущерба, выплатила штраф — и дело из уголовного переквалифицировали в административное.

Василий и Анастасия публично не называют фамилий людей, которые распоряжались делать поддельные справки. В суд первой инстанции вызывали руководителя хозяйства, где работал Василий: он отрицал то, что главбуху кто-то приказывал делать липовые документы. И суд фактов «давления» не установил. Единственное, что могут сказать ребята: приказы спускались не на уровне хозяйства — выше.

— И меня, и Васю, грубо говоря, заставляли это делать, — объясняет Анастасия. — Денег на выплаты получки сотрудникам не хватало. Но есть поручение государственных органов, что всем работникам необходимо обеспечить своевременную выплату зарплаты. И руководство все время говорило: «Любой ценой закрываем зарплату!». Нас просили делать справки об исполнении обязательств перед ФСЗН и т.д. И успокаивали, что ничего страшного за это не будет — максимум штраф в две базовые, и то — на хозяйство, а не лично на бухгалтера. Но в итоге ФСЗН подал жалобу в ОБЭП, и все вскрылось.

Девушка утверждает, что они с Василием — не одни такие бухгалтеры в Шумилинском районе, на которых давили сверху:

— Такие случаи с поддельными справками для банков в районе еще были. От следователя, который вел мое дело, знаю, что еще в одном хозяйстве бухгалтер подделала электронные подписи в 13 справках, на нее завели два уголовных дела, и по решению суда она должна выплатить 300 базовых величин. То есть у нее за 13 справок такой же штраф, сколько у Васи за две!

«К выборам людям отдали зарплату, но потом сидели без денег полгода»

Молодые люди вспоминают, что в хозяйствах, где они отработали по 2 года, проблемы с выплатой зарплаты были хроническими.

— В «Мишневичах» задолженность по зарплате всегда была за 2−3 месяца. А поначалу, когда я только пришел работать, там вообще была задолженность за 4 месяца. Но в октябре 2015 года были президентские выборы, и людям повезло: закрыли долг по зарплате за целых два месяца из четырех, — говорит Василий. — У меня у самого не было зарплаты по несколько месяцев. Жил на одной картошке. К тому же за 2 года из личного кармана я заплатил примерно 1000 рублей на штрафы за то, что в хозяйстве вовремя не выплачивали зарплату.

— И у нас в райагросервисе тоже так было — к выборам людям отдали все. Но набрали долгов, и потом 6 месяцев сидели без зарплаты вообще, — дополняет жениха Анастасия. — Я могла, например, получить в декабре зарплату за август. И то не всю, а несчастных 50 рублей. Мне помогали жить родители. Мама еще говорила: «Думала, ты пойдешь работать, и легче будет, но не получается…».

— Я знаю, что многие спросят, где были мои мозги, когда я это делал: шел на поводу у руководства и подделывал справки. Отвечу так: пусть эти критики станут на мое место и поработают 2 года там, где отработал я. Я бы посмотрел со стороны, что бы они сделали в моей ситуации.

Анастасия Моисеенко говорит, что на подлог документов ее вынудило пойти сочувствие работникам, которые месяцами сидят без денег:

— Я думала только о том, чтобы людям, которые не получают зарплату по 2−3 месяца, выплатить хоть какую-то часть денег. Дояркам и пастухам ничего ведь не объяснишь. У них же мнение: если ты работаешь в бухгалтерии, то у тебя полные карманы денег и ты сам вовремя получаешь зарплату. Васе даже как-то раз пастухи угрожали. Пришли и сказали: «Давай зарплату, иначе мы знаем, где ты живешь».

«Урок простой: не слушать то, что говорят по телику»

После отработки по распределению молодые люди уехали из хозяйств, где трудились. Сейчас они живут в Витебском районе. Анастасия пока не работает, а Василий устроился разнорабочим в филиал «Лучеса» ОАО «Витебский комбинат хлебопродуктов».

— Мне предлагали стать бухгалтером, — говорит Василий. — Я сразу: «Нет!». Никогда в жизни больше не пойду работать на материально ответственную должность. В среднем моя зарплата теперь составляет 300 рублей — столько же, как и тогда, когда работал главбухом. Я сейчас разнорабочий: кошу траву, травлю зерно, забиваю гвозди… Но зарплату в этом хозяйстве, слава Богу, платят вовремя. Из всего, что со мной произошло, вынес урок. Урок этот простой: не слушать то, что говорят по телику про наше сельское хозяйство. Поверьте, картинка по телевизору и то, что происходит в хозяйствах в реальности, — это жизнь с двух разных планет.

Адвокат Василия Найденка Игорь Степанов говорит, что ситуация, в которую попал его подзащитный, непростая, но основания обжаловать решение суда есть. Если кратко, то суд и так применил к Василию минимально возможное наказание за его преступление, и заменить его, как просит бывший главбух, например, исправительными работами, невозможно: это с юридической точки зрения более строгая мера уголовной ответственности.

Так что же Василий Найденок собирается обжаловать в Верховном суде?

— Единственным возможным вариантом разрешения создавшейся ситуации будет, на мой взгляд, применение ст. 70 УК, которая позволяет с учетом личности виновного назначить наказание ниже низшего предела, либо назначить более мягкий вид наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не применить дополнительное наказание, предусмотренное в качестве обязательного.

 
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