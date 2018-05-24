Кобзон, политики, редакционные шефы и покойные ученые

В Украине введен в действие новый пакет санкций. Под них попали больше 2500 людей и организаций.

Новый список опубликован на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. В списке 1748 имен и 756 названий организаций.

Из белорусских организаций в список попали «Мир пива» и «Мозырский спиртоводочный завод». «Мир пива» возит в Беларусь украинское и российское пиво («Оболонь», «Трехсосненское»), а еще минералку «Боржоми» и «Нарзан». «Мозырский спиртоводочный завод» производит водку и настойки (марка «Егерь», «Буслінка», «Директорская» и другие). Украина не будет торговать с «Миром пива» три года, а с Мозырским спиртоводочным – год.

Из уроженцев Беларуси попали под санкции 12 человек. Первый из них, Александр Витко – адмирал, командующий Черноморским флотом. Вторая – Дарья Демченко, основательница Российского национального коммерческого банка. Третий – академик и нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Далее по списку 8 депутатов Госдумы РФ 6 созыва от «Единой России»: Надежда Герасимова, Франц Клинцевич, Татьяна Москалькова, Петр Пимашков, Виктор Пинский, Владимир Ресин, Святослав Сокол и Александр Ющенко.

Замыкает список «санкционных» выходцев из Беларуси Галина Коваленко, депутат крымской оккупационной «думы» первого созыва.

Из российских граждан в списке больше всего политиков, журналистов, артистов, ученых и экономистов. Главный критерий – публичная позиция по Крыму и поддержка российской агрессии против Украины.

Под раздачу попали деятели российской культуры. Иосифа Кобзона лишили звания Народного артиста Украины и ордена «За заслуги» наивысшей первой степени. Еще в список включены: актеры Валентина Теличкина и Владимир Говорухин, режиссер театра Сергей Казаков и другие.

Досталось и ученым, которые публично высказывались в поддержку оккупации Крыма. Известнейший из них – Нобелевский лауреат Жорес Алферов.

Кстати, у составителей списка случился казус: академикам Борису Рунову и Виктору Шевелухе запретили въезд в Украину сроком на три года. Но ехать в Украину они и не собирались – Рунов умер в сентябре прошлого года, а Шевелуха – в январе нынешнего.

Среди российских политиков лидируют депутаты Госдумы 6 созыва, голосовавшие за присоединение Крыма к России и люди из верхушки российской политики – включая Дмитрия Медведева и Владимира Путина. Всем им запрещен въезд в Украину, а их активы заблокированы.

В список вновь попали покойники: Владимир Романов, член КПРФ, умер в марте нынешнего года (ему пожизненно запрещен въезд в Украину и запрещено иметь активы на ее территории); Борис Резник, журналист и депутат, который умер в январе, три года не может въезжать у Украину и совершать там финансовые сделки.

Под санкции попали десятки европейских политиков, которые открыто сотрудничают с путинской Россией и поддерживают оккупацию Крыма – им запрещен въезд в Украину, а все их активы в стране заморожены.

Из экономической сферы попали учредители и директора всех российских банков и бизнесмены, связанные с поддержкой войны на Донбассе и приближенных к власти. Также попали все, кого публиковали в санкционном списке США.

Из журналистов под санкции попали редактора прокремлевских изданий: «Первого канала», Russia Today (Дмитрий Киселев), Regnum, LifeNews, «Известий», «Российской газеты», «Комсомольской Правды», телеканала «Звезда», ТАСС, НТВ и других.

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