Замминистра транспорта и коммуникаций отправлен в отставку, хотя кресло качалось под министром

Александр Шишко освобожден от должности.

Топ-чиновник уволен в связи с несоблюдением ограничений, связанных с государственной службой. Это следует из постановления Совета Министров от 23 мая 2018 года № 382Ю, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

Напомним, кресло качалось под самим министром Анатолием Сиваком. Во время выступления с посланием Александр Лукашенко заявил, что уже близок к тому, чтобы отправить в отставку министра транспорта и коммуникаций.

– Уже близок к тому, чтобы Сивака отправить туда же, куда и министра лесного хозяйства. И прямо говорю, что ваше министерство жесточайшим образом находится в центре внимания правоохранительной системы в целом.

Позже Анатолий Сивак прокомментировал претензии главы государства. По его словам, задержание директора Департамента по авиации было «определенным шоком».