Стыдно. Когда сотрудники ГАИ перегибают палку

Меотохапия — так финны называют чувство стыда за действия других.

Часто оно охватывает при просмотре фильма, в котором герои совершают что-то нелепое, глупое или неправильное. У меня это случилось, когда натолкнулся на ролики из Орши и Гродно. В обоих сотрудники ГАИ вели разбирательство с пешеходами, пересекавшими проезжую часть вне положенного места. Банальные ситуации завершились скандалами... Не понимаю, как получился финал, в котором люди катались по земле и яростно сопротивлялись посадке в служебную машину. Несколько раз перемещал бегунок в начало видео, чтобы понять: к чему такая принципиальность?

В особенности удивил гродненский случай. Не только у очевидцев возникло ощущение, что действия инспекторов были непропорциональны совершенному правонарушению.

Давайте сначала поговорим про ролик, сделанный в Орше. Вот мужчина спокойно переходит улицу (ее назвали оживленной), проезжает один автомобиль. В следующем моменте пешеход уже оправдывается. Заметно, что он на взводе, ему в принципе неприятен факт разговора. Мужчина эмоционально восклицает и, как кажется, довольно искренне: «Ну виноват, начальник, ну виноват...»

В официальной информации, размещенной на сайте УВД, кольнула одна фраза, точнее слово: «Пожилой мужчина, не смотря на сотрудника милиции и стоящую недалеко машину ГАИ, демонстративно перешел проезжую часть вне пешеходного перехода на противоположную сторону».

Вам тоже показалось, что обиделись? Как это? Перешел, да еще демонстративно! Не уважает?

Да бросьте вы! По-моему, он просто шел и даже не подозревал, что рядом находится сотрудник ГАИ. Вообще весь конфликт стал для него полной неожиданностью, как и то, что дело в принципе может принять такой оборот.

Продолжается ролик предсказуемо новым витком развития конфликта. Если не вслушиваться в смысл сказанного, то интонационно разговор может напоминать беседу строгого учителя с нашкодившим учеником. К чему эти дорожные нотации 69-летнему мужчине, для которого это наверняка было унизительным? Не нужно быть психологом, чтобы видеть его эмоциональное состояние и что упреки явно были не к месту.

В этой ситуации только сильный мог остановить конфликт, найти компромисс, а не загонять стрелку тахометра в красную зону, доводя ситуацию до абсурда.

Второе видео из Гродно куда более эмоциональное. Двое инспекторов пытаются усадить в служебный автомобиль женщину. Крики, вопли, призывы о помощи... Очевидцы справедливо возмущаются. Ощущение, что гражданку задерживают если не за преступление, так уж точно за злостное правонарушение.

Когда через некоторое время появилось видео нарушения, предположение, что действия инспекторов ГАИ были непропорциональны совершенному проступку, лишь укрепились в сознании.

Четко видно, как женщина смотрела по сторонам, старалась быстро пересечь дорогу. Возможно, она все это потом отрицала, но я не увидел реальной опасности, да и комментарии под новостью были соответствующими.

В общем-то в данной ситуации, как и в первом ролике, рисковал в первую очередь пешеход (случаи, когда водитель уворачивался от пьяного прохожего и пострадал сам или кто-то третий, единичные). Выходит, насилие ради блага наказуемого? Веслом его по башке, чтобы не заплывал за буйки!

Во всей этой формалистской возне мы настолько обросли условностями, терминами и формулировками, что забыли, зачем вообще придумали правила. Их принципы должны позволять безопасно и бесконфликтно разминуться в пространстве людям, которые перемещаются по городу разными способами.

А фраза «перед законом все равны» все чаще звучит как спекуляция и оправдание своих действий. Неотвратимость наказания не означает привлечение абсолютно всех нарушителей к ответственности. Это в принципе невозможно. Ежедневно в каждом городе происходят десятки тысяч нарушений ПДД. Кто-то сможет фиксировать хотя бы 1%? Вряд ли...

Принцип хорошей системы безопасности дорожного движения заключается в предотвращении критических нарушений, в основном за счет изменения конфигурации перекрестков, улиц, строительства дорог непрерывного движения без пешеходов и медленных транспортных средств. То есть чтобы принципы работали без участия полицейского, задача которого вообще не в том, чтобы наказывать за невключенный поворотник.

Можете не верить, но во многих западных странах пешеходов за некоторые нарушения не штрафуют. Считается, что человек в городе важнее, чем машины, — ему и дорога.

В Париже полицейский, увидев толпу, пытающуюся пересечь дорогу вне положенного места, останавливает поток автомобилей. В Лондоне люди идут на красный, не особо озираясь по сторонам. В Осло есть переходы, где запрещающий сигнал условен: можешь идти, но в случае ДТП ты понесешь ответственность.

А у нас выполнение некоторых, в том числе сложно осуществимых, правил возвели в ранг категоричности высшей степени. Обязан — и все тут!

Чтобы другие не сомневались, система часто приводит такой железобетонный аргумент: «ранее привлекался». Он выуживается из базы, когда нужно утвердить общественное мнение, что перед вами, мол, злостный нарушитель, «состоявший», «замеченный в...».

Но постойте, а кто из нас не привлекался? Наложение штрафа в Беларуси носит массовый характер. В особенности если человек более-менее активно ездит за рулем, то наверняка у него имеются дорожные грешки. Я не исключение. Лет десять назад проехал на запрещающий сигнал светофора, хотя рядом находился автомобиль ГАИ и умышленное нарушение было бы откровенной глупостью (потом уже воспроизвел в памяти, что случилось: перепутал стрелку с основным сигналом светофора), а также за непродленную «автогражданку». Тоже можно припомнить и пенять при удобном случае.

Вся штука в том, что карающий закон не видит разницы между отпетым дорожным хулиганом и обычным человеком, который изредка переходит тихую улицу вне положенного места, оглядываясь и стараясь никому не создавать проблем.

Можно говорить, что нормы несовершенны, но государственная машина в принципе не способна создать индивидуальный законопроект на каждый случай в жизни.

Очеловечивают правила рядовые инспекторы, которые срабатывают как автомобильный амортизатор, сглаживая неровности законодательства. Нередко это их воля — ограничиться предупреждением, увидев, что человеку совестно, или настаивать на диктатуре формализма.

За границей полицейский воспринимается как защитник интересов общества, потому что он не занимается пустой принципиальностью, которая ничего хорошего, кроме всеобщего осуждения, не принесет. Это человек, который реально помогает людям и старается предотвратить критичное нарушение или преступление.

Неудивительно, что еще один ролик, на этот раз сделанный в Минске, вызвал только одобрение и хорошие слова в адрес сотрудника милиции, решившего помочь пожилой женщине перейти дорогу.

Именно таким видит общество правоохранительную систему, а уж если наказывающую, так за дело — последовательно и принципиально.