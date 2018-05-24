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Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом. Фотофакт
Минчанка Виктория Биран вышла к зданию МВД с плакатом «Сами вы подделка».
Таким образом она выразила протест против «публичной гомофобии» министерства.
– МВД говорит: «ЛГБТ-сообщество, и вся эта борьба за «свои права», и сам день сообщества — всего лишь подделка!». А я говорю: «Сами вы подделка! Ваша публичная гомофобия, ваши цели устойчивого развития, ваше членство в ООН, ваше соблюдение прав человека — это подделка, — написала девушка в соцсети.
В комментарии CityDog.by она заявила, что является лесбиянкой.
Ранее МВД высказало сожаление по поводу вывешенного над посольством Великобритании радужного флага – символа людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
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