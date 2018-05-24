Гребенщиков: «Пушка сдохла, всё, п*здец!» Видеофакт

.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
Последние данные расследования катастрофы Boeing-777 рейса МН17
Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном
Главбух подделал подпись, чтобы дать людям зарплаты, — и попал под «уголовку»
Названа средняя зарплата белорусов за апрель
Замминистра транспорта и коммуникаций отправлен в отставку, хотя кресло качалось под министром
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом. Фотофакт
Вынесен приговор милиционеру, избившему задержанных в Бресте
Кто такой Евгений Прейгерман, координатор «Минского диалога»
Зима в Витебской области. Фотофакт
Скандал в паралимпийском спорте: фигурирует взятка в $ 15 тысяч
Умер основатель «Онеги» Сергей Метто
Лукашенко: «Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России»
Брестское «Динамо» рискует разозлить своей игрой Марадону
Шутка дня в Рунете про Беларусь
Поклонская о карикатуре на нее: «Вам действительно смешно от того, что вы увидели?»
Сад интеграционных наслаждений. Карикатура
Суд разрешил родителям выселить 30-летнего сына-тунеядца из дома
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«В Беларуси мы открыли рты от увиденного». Неожиданные впечатления российских туристов
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Куда поедут отдыхать белорусы – в Крым или Украину?
«Мрази, урою! Не выйдете отсюда!»
«На него это не похоже». Лукашенко сумел удивить болельщиков

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Может, настала пора продавать «Челси»?
«По вагонам!» В Литве вспоминают жертв массовой депортации 1948 года
«Слышь, ты, прыщавое убоище!» Редактору борисовской районки объявлено замечание
Почему роман «1984» – это про нас
Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»
МВД расписалось в гомофобии
Депутаты приняли новую редакцию Жилищного кодекса. Эксперт объяснил, в чем абсурд
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Президент в костюме Adidas голосует за поправку в Конституции
Самый стильный мэр в мире
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Лица
24.05.2018
Илья Горин
Гребенщиков: «Пушка сдохла, всё, п*здец!» Видеофакт

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, который сопровождает и большая развлекательная программа.

«Пушка сдохла, всё, п*здец! Больше нечем отбиваться», — поет культовый музыкант Борис Гребенщиков на неофициальной части форума. А, как отмечает Telegram-канал Daily storm, на закрытой вечеринке «Коммерсантъ» «Земфира х**ми всех кроет».

18+

«Только матом можем иностранцев привлечь», — подытоживают авторы ресурса.

Отметим, что накануне «главная певица страны» сорвала овации. На концерте Земфиры в Питере собрались все сливки современной России. В итоге, как сообщает Сплетник, перед клубом Nautilus Space, что на Васильевском острове, выстроилась гигантская очередь из «майбахов» и прочих дорогих машин.

В сети уже появились видео с зала. Правда, без ненормативной лексики.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.6 (оценок:5)
Главное
«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»
«Вы видели цены? Это же ужас!» Сельчане страдают из-за указа президента, который сделал их жизнь дорогой
«Нормальные» белорусы в руководители не идут?
Ганапольский: «Россияне будут щеголять в маечках «Не смешите мои Буки»
Гребенщиков: «Пушка сдохла, всё, п*здец!» Видеофакт
Лесбиянка вышла к зданию МВД с плакатом. Фотофакт

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY