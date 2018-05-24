Гребенщиков: «Пушка сдохла, всё, п*здец!» Видеофакт

В эти дни в Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, который сопровождает и большая развлекательная программа.

«Пушка сдохла, всё, п*здец! Больше нечем отбиваться», — поет культовый музыкант Борис Гребенщиков на неофициальной части форума. А, как отмечает Telegram-канал Daily storm, на закрытой вечеринке «Коммерсантъ» «Земфира х**ми всех кроет».

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«Только матом можем иностранцев привлечь», — подытоживают авторы ресурса.

Отметим, что накануне «главная певица страны» сорвала овации. На концерте Земфиры в Питере собрались все сливки современной России. В итоге, как сообщает Сплетник, перед клубом Nautilus Space, что на Васильевском острове, выстроилась гигантская очередь из «майбахов» и прочих дорогих машин.

В сети уже появились видео с зала. Правда, без ненормативной лексики.