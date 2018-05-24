Кто такой Евгений Прейгерман, координатор «Минского диалога»

Конференцию «Минского диалога» координирует 31-летний Евгений Прейгерман. «Минский диалог» начинался как одна из кулуарных аналитически-дипломатических тусовок, а вырос до масштаба форума, на котором выступает Александр Лукашенко.

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Прейгерман родился в Витебске. Еще в школе он блистал на олимпиадах по английскому языку и поступил на престижный факультет международных отношений Белорусского государственного университета.

Будучи студентом, он собирает вокруг себя круг, который получит название «Либеральный клуб». Какое-то время «Либеральный клуб» был близок к Объединенной гражданской партии и, в частности, к Ярославу Романчука, но после 2010 года от оппозиционных кругов отдалился.

В 2015 году Либеральный клуб перерастает в «экспертную инициативу «Минский диалог». Это совпало с желанием официального Минска стать переговорной площадкой для решения украинского кризиса и расширить каналы диалога с Европой.

В «Минском диалоге» задействованы белорусские власти, но формальным организатором выступает инициатива Прейгермана. В подготовке «Минского диалога» в этом году принимал участие и Денис Мельянцов, в прошлом — аналитик BISS.

У Прейгермана безупречный английский язык. В жизни он русскоязычный, но разговаривает и по-белорусски. Кроме учебы в БГУ, он изучал политику Евросоюза в Сассекском университете, а сейчас пишет докторскую диссертацию в университете Уорика в Британии.

Из частностей: у Евгения очень редкое отчество — Леокардьевич.

Прейгерман — политолог новой генерации, который никогда не учился в СССР, превосходно интегрирован в международное аналитическое сообщество и в то же время видит будущее в сотрудничестве с властными структурами Беларуси.

Вот видео беседы с Прейгерманом на государственном телеканале:

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