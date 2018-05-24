«Надоело уже слушать про мир и войну. У нас в каждой семье ежедневная война – как выжить»

Александр Лукашенко выступил на форуме «Минский диалог». Как оценили его выступление, и стало ли мероприятие мегасобытием?

Фото пресс-службы главы государства

Лукашенко: «Современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой»

БТ: «Минск в эти дни стал мировой столицей международной безопасности»

В сюжетах телеканала «Беларусь 1» количество участников «Минского диалога» называется разное. То 200, то 350, то даже 500 «ведущих экспертов и политиков» из 40-50 стран.

– Минск в эти дни стал мировой столицей международной безопасности, – сообщил телеканал «Беларусь 1» в четверг. – «Минский диалог-2018» войдет в историю и, безусловно, в учебники и своим размахом, и своими решениями.

Лебедько: «Минский диалог» – это буфет с одним блюдом»

Политик Анатолий Лебедько не склонен преувеличивать масштаб форума, на котором выступил глава Беларуси.

Фото с сайта ucpb.org

«Извините, но «Минский Диалог», несмотря на все потуги информационно-пропагандистской вертикали, остаётся на задворках внимания среднестатистического белоруса. Для него «Хельсинки-2» – это нечто из разряда посадки огурцов на обратной стороне Луны.

Да и для экспертного сообщества «Минский Диалог» – это буфет с одним блюдом. В сюжете никакой интриги. У каждого своя роль и своё, заранее определённое, место в зале. Мероприятие явно не тянет на дискуссионную площадку с актуальной для страны повесткой дня.

Не хватает драйва, энергетики и, чего уж там, элементарной открытости и честности. Вся надежда на Лукашенко. Точнее, на его свободно блуждающие рассуждения, без привязки к заготовленному тесту. Белорусский правитель был тем кусочком сыра, которым и завлекали международных гостей на мероприятие. Для многих это как для ребёнка первый раз сходить в зоопарк и посмотреть на представителя вымирающего вида.

А ведь организаторы, особо не напрягаясь, могли вдохнуть жизнь в этот силиконовый диалог. Надо было просто максимально приблизить мероприятие к белорусским реалиям. Ну, к примеру, сделать спикерами дискуссионных панелей Шуневича, Равкова и Ермошину…

Эти спикеры точно бы расшевелили зал и задали тон дискуссии, возможно непростой, а местами нелицеприятной, но честной и актуальной. Нам ведь пора понять, что спасать надо не человечество, а самих себя и собственную страну!» – написал на сайте ОГП Анатолий Лебедько.

«Когда не может похвастаться достижениями в экономике, начинается старая песня про мир»

На дискуссионной площадке talks.by выступление главы государства в основном оценили критически.

«Беларусь? А где это? Вот что про нас знают».

«Мда, участники просто блещут значимостью. ООН и ОБСЕ кого-то еще прислали, все остальные спихнули всё на экс, т.е. бывших. Любой здравомыслящий человек скажет, что конференция не удалась, тема не нашла настоящей поддержки, а наш АГЛ никому не нужный изгой, надувающий щеки».

«Лукашенко возомнил себя геополитиком? Сомнут и не заметят. Беларусь не Израиль, никто с ней считаться не собирается и не будет».

«Как уже достала эта его маска «голубя мира». Не слушайте его, как он относится к людям и миру, вы можете узнать по его приказам весной прошлого года».

«На нас никто не нападает и не собирается нападать. Для такой страны как РБ нет ничего важнее сделать так, чтоб люди научились жить, а не выживать в нищете. Надоело уже слушать про мир и войну. У нас, в каждой семье ежедневная война – как выжить в этой беспросветной безнадеге».

«Тема для электората не новая: главное нет войны, а то, что зарплата в регионах 150 долларов и цены выше, чем в соседних странах, – это ерунда».

«Когда не может похвастаться достижениями в экономике, начинается старая песня про мир. Довел страну до нищеты за 25 лет, и начинает хвастаться миром на болоте».