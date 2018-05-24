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Политика
24.05.2018
Салiдарнасць
Лукашенко: «Кто собирается завтра умирать? Никто! Даже я»

Глава Беларуси на форуме «Минский диалог» рассказал о том, как любят альтернативное мнение в Беларуси.

— Вам казалось, что в Минск нельзя приехать, так как здесь не терпят альтернативного точки зрения. Вы будете приятно разочарованы тем, что здесь не проводят заседания, если нет альтернативных мнений, — заверил участников форума Александр Лукашенко, сообщает Радыё Свабода. — В направлении мира я готов идти хотите — впереди, хотите — рядом. Где скажете.

Президент также поведал о своих переживаниях.

— Я вчера, обдумывая свое поведение здесь, пришел к мысли: мы убеждаем друг друга, как важно, чтобы был мир. А вы теперь выйдите на улицу: природа, солнце, воздух хороший, красиво, люди довольны, что спокойно и мирно. Неужели кому-то хочется это нарушить?! Зачем, чтобы миллионы людей погибали. Давайте это сохраним, — подытожил он.

По его мнению, «вся беда» в том, что нынешнее поколение забыло, «что такое война».

— Мы будем убивать друг друга, зачем? Для чего? Все в простом. Давайте сделаем для людей и для самих себя. Мы же еще долго будем жить. Кто из вас собирается умирать завтра? Никто, даже я, прожив уже немало. Мы хотим жить. Давайте будем жить, растить детей, давать им хорошее образование. Будем создавать, вот и все, — призвал Лукашенко.

И тут же сам себя упрекнул.

— И в этом направлении нужно делать шаги. А не упоминать, кто что сделал и куда подался. Я, правда, тоже согрешил, когда упоминал, что НАТО продвигалось на восток.

 
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