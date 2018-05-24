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Политика
24.05.2018
Салiдарнасць
Лукашенко: «Беларусь не с Россией против Европы и не с Европой против России»

Александр Лукашенко выступил на международной экспертной конференции «Восточная Европа: в поисках безопасности для всех» в Минске. Предлагаем наиболее яркие моменты из его речи.

«Современные международные отношения напоминают ситуацию перед Первой мировой»

— Крупным геополитическим игрокам пора задуматься о состоянии современных международных отношений, которые уж очень напоминают ситуацию перед Первой мировой войной, — цитирует слова главы государства БЕЛТА. — В числе ее причин Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал «зыбкость фундамента» отношений между великими державами, а также «отсутствие воли и инструментов для формирования доверия и мирного баланса интересов». Тот период он охарактеризовал как «ужасающую историю несостоятельности элит, в том числе военных и дипломатических».

«Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы»

— Беларусь — суверенное государство и четко осознает свое положение на международной оси координат. Мы не с Россией против Европы и не с Европой против России. Для нас в принципе неприемлем вопрос, с кем мы.

«Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический»

— Для Беларуси одним из ключевых компонентов безопасности был и остается экономический. Этот компонент должен лежать в основе всего. Будет развиваться экономика в государствах, будут иметь люди рабочее место, а следовательно, и хоть какие-то доходы для того, чтобы удовлетворить свои потребности и своей семьи, — будет мир. Этот подход мы целенаправленно продвигаем на всех уровнях, включая ОБСЕ.

«Беларусь не рвется в миротворцы, но конфликт в Украине нужно ликвидировать как можно раньше»

— В последнее время нас начинают упрекать, что мы якобы рвемся в миротворцы. Мы никуда не рвемся. У нас своих проблем больше, чем достаточно. Но я уже сказал о нашей заинтересованности в спокойствии в Украине. Если в Украине не будет мира, будет жарко не только нам, но и всем вам. Этот конфликт как можно раньше нужно не просто погасить - ликвидировать. И в этом вы можете на нас рассчитывать. Мы сделаем все, о чем договорятся конфликтующие стороны.

«Под благовидными предлогами делают ставку на силу»

— На авансцену вновь выходит стратегическое соперничество, конкуренция между ведущими странами. Снова, пусть и под благовидными предлогами, они делают ставку на силу, в том числе военную, как один из видов продвижения своих интересов. Прямое и косвенное нарушение международного права, пренебрежение им становится пугающей практикой, которая оправдывается аналогичными действиями оппонентов.

Александр Лукашенко обратил внимание на то, что между Западом и Россией набирают обороты санкционное и информационное противоборство, торговые войны. Нагнетается ситуация между США, ЕС и Россией, во что вовлекают и Китай. Активно раскручивается маховик гонки вооружений.

«Даже спорт становится разменной монетой в политических играх»

— Даже большой спорт, включая Олимпийские игры, бывшие некогда символом примирения, вновь становится разменной монетой в политических играх. Мы даже успели забыть о таком виде противостояния.

«Многие проблемы были вызваны расширением НАТО на восток»

Более ответственную позицию следовало бы занять и НАТО, считает Лукашенко.

— Многие проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, были вызваны расширением НАТО на восток. Я имею право это сказать, потому что это все было на моих глазах — на глазах первого президента Беларуси.

«Мы, политики, очень заболели этой страшной болезнью»

— Мы, часто наблюдая некоторые телодвижения, порой неуклюжие, мировых политиков крупных прежде всего государств, пытаемся понять мотивы их поступков. Мне кажется, что некоторые из них полагают: «Вот сегодня я что-то сказал или скажу, неважно как, — завтра это все уйдет, можно открутить, отвинтить, вернуть время обратно». Самая большая ошибка этих политиков в том, что сегодня сказал — завтра сделал, думая о том, что это не приведет к какому-то глобальному кризису. Но в политике и жизни так: сказал, сделал — назад вернуть невозможно. Надо понимать, что любой шаг может привести к таким последствиям, которые все больше и дальше будут втягивать не только тебя, но и многие народы в неприемлемый для мира процесс. К сожалению, мы, политики, очень заболели этой страшной болезнью.

 
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