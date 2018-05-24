Брестское «Динамо» рискует разозлить своей игрой Марадону

БАТЭ оторвался от минского «Динамо» на 7 очков, брестское «Динамо» отстает уже на 14. Итоги 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу.
ДинамоМн — БАТЭ — 0:1 (Иванич, 74)
Главный тренер минчан Сергей Гуренко заявил после матча, что его команда поражения не заслуживала.
– Вполне ничейная игра. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Но БАТЭ свои возможности реализовал – у нас не получилось. Не все ребята сыграли в свою силу – это тоже наложило отпечаток, – сказал тренер минского «Динамо».
Статистика противостояния команд Сергея Гуренко с БАТЭ в чемпионате остается удручающей: еще ни разу его подопечные не одерживали победы над борисовчанами.
Слуцк — Динамо Бр — 1:1 (Николич, 19 – Милевский, 49)
Выиграв Кубок Беларуси и получив поздравление от Марадоны, брестчане выдали невыразительный матч в Слуцке. Команда находится в турнирной таблице всего на восьмом месте. Если дела в чемпионате пойдут так и дальше, вряд ли новый председатель правления клуба будет этому рад.
Витебск – Торпедо-БелАЗ — 2:0 (Печенин, 17, Наумов, 53)
Гомель — Неман — 0:2 (Мукам, 89, Януш, 92+)
Городея — Шахтер — 0:1 (Лаптев, 85)
Ислочь — Луч — 1:1 (Бондаренко, 72, в свои ворота – Козлов, 83, с пенальти)
Днепр – Минск – 0:0
Торпедо Мн – Смолевичи – 0:0
Турнирная таблица после 8 туров выглядит так:
1.БАТЭ – 24
2.Динамо Мн – 17
3.Слуцк – 15
4.Неман – 15
5.Витебск – 14
6.Шахтер – 12
7.Торпедо-БелАЗ – 12
8.Динамо Бр – 10
9.Днепр – 9
10.Ислочь – 8
11.Луч – 8
12.Смолевичи – 7
13.Торпедо Мн – 6
14.Гомель – 4
15.Минск – 4
16.Городея – 3