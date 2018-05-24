Брестское «Динамо» рискует разозлить своей игрой Марадону

БАТЭ оторвался от минского «Динамо» на 7 очков, брестское «Динамо» отстает уже на 14. Итоги 8-го тура чемпионата Беларуси по футболу.

ДинамоМн — БАТЭ — 0:1 (Иванич, 74)

Главный тренер минчан Сергей Гуренко заявил после матча, что его команда поражения не заслуживала.

– Вполне ничейная игра. У нас были хорошие моменты, чтобы забить. Но БАТЭ свои возможности реализовал – у нас не получилось. Не все ребята сыграли в свою силу – это тоже наложило отпечаток, – сказал тренер минского «Динамо».

Статистика противостояния команд Сергея Гуренко с БАТЭ в чемпионате остается удручающей: еще ни разу его подопечные не одерживали победы над борисовчанами.

Слуцк — Динамо Бр — 1:1 (Николич, 19 – Милевский, 49)

Выиграв Кубок Беларуси и получив поздравление от Марадоны, брестчане выдали невыразительный матч в Слуцке. Команда находится в турнирной таблице всего на восьмом месте. Если дела в чемпионате пойдут так и дальше, вряд ли новый председатель правления клуба будет этому рад.

Витебск – Торпедо-БелАЗ — 2:0 (Печенин, 17, Наумов, 53)

Гомель — Неман — 0:2 (Мукам, 89, Януш, 92+)

Городея — Шахтер — 0:1 (Лаптев, 85)

Ислочь — Луч — 1:1 (Бондаренко, 72, в свои ворота – Козлов, 83, с пенальти)

Днепр – Минск – 0:0

Торпедо Мн – Смолевичи – 0:0

Турнирная таблица после 8 туров выглядит так:

1.БАТЭ – 24

2.Динамо Мн – 17

3.Слуцк – 15

4.Неман – 15

5.Витебск – 14

6.Шахтер – 12

7.Торпедо-БелАЗ – 12

8.Динамо Бр – 10

9.Днепр – 9

10.Ислочь – 8

11.Луч – 8

12.Смолевичи – 7

13.Торпедо Мн – 6

14.Гомель – 4

15.Минск – 4

16.Городея – 3