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Скандалы
24.05.2018
Салiдарнасць
Поклонская о карикатуре на нее: «Вам действительно смешно от того, что вы увидели?»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская возмущена отказом в возбуждении уголовного дела об оскорблении чувств верующих. Она требовала наказать художника, который нарисовал карикатуру на нее.

Художник Денис Лопатин создал карикатуру на Поклонскую и императора Николая II. Однако эксперты не сочли изображение оскорбительным,следствие отказалось возбуждать уголовное дело.

Наталья Поклонская не сдержалась и опубликовала возмущенный пост в Facebook. Приводим ее полностью.

«Комментировать тему так называемой «карикатуры» жителя Камчатского края Лопатина не хотелось по одной и самой главной причине – не рекламировать этого, с позволения сказать, «художника». Но представителем управления СК по Камчатскому краю в очередной раз публично озвучена информация о результатах проверки, чем была спровоцирована новая волна публикаций данной мерзости-«карикатуры».

И тем не менее, свое убогое злорадство и помраченное состояние этот человек попытался оправдать словами о «шуточности изображения, рассчитанного на безобидную эмоциональную реакцию». Думаю, что эту фразу ему подсказали те самые эксперты, которые в это время и готовили заключение, которое якобы способно оправдать его действия. Так вот, никакой шуточности и карикатурности (юмористическое изображение, в котором смешной эффект достигается с помощью преувеличения и заострения основных черт, а также использования необычных художественных приемов, уподоблений и сопоставлений) в его рисунке не видно и близко.

Кому не лень, посмотрите рисунок поподробнее — во всей, так сказать, его красе, благо многие «заботливые» новостные порталы снабдили его функцией увеличения. Вам действительно смешно от того, что вы увидели?

Когда по жизни бездарный карикатурист лезет грязными руками к Святым — это называется ущербностью и духовным уродством таких «талантов». Наверное, это и есть самое яркое проявление тех ценностей, к которым нас пытаются привести те, кому вольно или невольно служит этот несчастный «художник» — втоптать в грязь женщину, Святого Русской Православной Церкви, придать зловонный, ниже пояса подтекст борьбе за народную веру и историческую правду.

Вместе с тем удивляет и другое – реакция наших правоохранительных и следственных органов, которые робко называют подобную мерзость «жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции» (из постановления об отказе в возбуждении уголовного дела). Может быть, в чью-то «культурную норму» и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность.

Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК РФ Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос.

Автора идеи этой «карикатуры» просто жаль. Его «слава» на час. А вот остаться потом наедине со своей совестью и предстать перед Судом Божиим – уже совсем другое дело. Тут ни лингвисты с философами, ни следователи не помогут».

Поклонская ждет инаугурацию Путина в гордом одиночестве. Фотофакт

 
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