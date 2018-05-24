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Скандалы
24.05.2018
Мария Войтович, Еврорадио
Как белорусские подростки становятся «наркодилерами»

В суде Минского района начались слушания по делу Иллариона Б. 18-летнего парня судят по части 4 статьи 328 Уголовного кодекса — парню грозит от десяти до двадцати лет лишения свободы.

Илларион разговаривает с адвокатом после судебного заседания

В зале суда Илларион сидит за решёткой, в клетке. Парень учился в минской школе. Он рассказывает судье, что зарабатывал написанием текстов и музыки для Егора Крида. Деньги были нужны, чтобы помогать девушке, которая росла в проблемной семье. Зимой «в творчестве начался кризис», и Илларион связался с наркотиками, «хотя сам не употребляет».

«Наркодилером» Илларион Б. стал совсем недавно — зимой 2017 года. «Наторговать» за это время успел на 500 рублей, при этом «вложив» в бизнес 800 рублей из своих сбережений. То есть, на момент задержания, парень был “в минусе”. На первом слушании он рассказывает, как был вовлечён в преступный бизнес.

Мы публикуем эту информацию для того, чтобы другие подростки не повторили ошибку Иллариона. Стать преступником оказалось несложно. Не нужно было куда-то ходить и что-то искать — наркоторговцы сами находят белорусских подростков в соцсетях. В случае, о котором идёт речь, дилер, продавший парню наркотик, так и остался «неустановленным лицом». А Илларион оказался на скамье подсудимых.

Ответил на сообщение «ВКонтакте», скачал мессенджер

В декабре 2017 года некто написал парню «ВКонтакте», что требуются курьеры. «Это было что-то вроде спама с неизвестной страницы, — говорит Илларион. — На тот момент мне очень были нужны деньги. Думал, попробую, и потом не буду, знал, что весной пойдут новые заказы по музыке».

Девушка прощается с Илларионом после суда

Илларион скачал и установил специальный мессенджер и нашёл там псевдоним человека, который с ним связывался через «ВКонтакте».

«Он предоставил мне информацию о стоимости вещества α-PVP, я приобрёл около 70 грамм за 800 белорусских рублей. Никакого задания не было, я сам покупал, забирал через закладки в центре Минска, а потом через ту же сеть связывался уже со своими покупателями. Мне неизвестно, были это частные лица или целые магазины. Об их существовании узнал тоже через мессенджер. До мест закладок добирался общественным транспортом, а потом ехал домой», — продолжает подсудимый.

Парень рассказывает, что с конца декабря 2017-го по январь 2018-го года приобретал психотропное вещество в три подхода, переводя деньги неустановленному лицу на лицевой счёт. Он делал это с целью сбыта, но настаивает на том, что действовал самостоятельного, поэтому обвинение должно быть переквалифицировано на менее «тяжёлую» часть 3 статьи 328.

Вскоре нашёлся первый покупатель, ему Илларион продал около 20 грамм α-PVP. В ответ ему перевели около 500 рублей на карточку с помощью кошелька на «Яндекс.Деньгах». Дальше он расфасовал вещество в пакеты по 4 грамма, спрятал в тайниках под деревьями в лесном массиве под Минском (всего было пять закладок), сфотографировал места, вернулся домой и начал выкладывать в интернет фотографии через сайт, который создаёт самоудаляющиеся ссылки.

В этот момент в дверь постучали неизвестные люди в штатском. В квартире, в которой Илларион жил со своей подругой, нашли остатки вещества, весы и перчатки — так парень был задержан.

Вот и вся история.

Как проступок Иллариона выглядит с точки зрения наркоконтроля

Теперь узнаем, как действия Иллариона Б. оценивает и описывает государство. Лирики (песен Егора Крида и юной подруги) вы здесь не найдёте. Только сухие формулировки.

Обвинение утверждает, что этой зимой Илларион Б., действуя из корыстных побуждений, вступил (далее цитата) «в неустановленное время с неустановленным лицом в устойчивую управляемую организованную группу для незаконного оборота особо опасных психотропных веществ через интернет». Неустановленное лицо (организатор) взяло под крыло Б. и других неустановленных лиц (распространителей) и осуществило руководство противозаконной деятельностью. По версии следствия, в организованной группе действовал постоянно работающий преступный механизм по организации и совершению преступлений на основе согласованности, управляемости и сплочённости. Группу характеризуют стабильным составом ядра участников с чётким распределением ролей.

Неустановленное лицо, являющееся организатором, приняло на себя обязанности включать новых лиц в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом особо опасных наркотических веществ, распределению обязанностей между членами организованной группы, рекламированию особо опасных веществ через интернет и дальнейшего распространения их по территории Беларуси.

Организатор осуществлял непосредственный контроль получения доходов, создавая учётные записи и обеспечивая конспирацию участников во время обмена сообщениями, шифруя входящий и исходящий трафик между собой и потребителями в защищённом онлайн-мессенджере. Связь осуществлялась через неустановленные электронные кошельки, а также бесконтактную передачу вещества через тайники после их оплаты посредствам пластиковых карточек.

Организатора преступной группы на скамье подсудимых нет. Слово «неустановленный» звучит практически в каждом предложении.

По версии следствия, Б. незаконно приобретал с целью сбыта, хранил, а потом реализовывал в Беларуси особо опасные психотропные вещества. Он соблюдал конспирацию, пользовался шифрованием при общении в интернете. Вещества оставлял в тайниках. Незаконно приобрёл не менее 73,43 грамма, часть хранил при себе. Около 18,43 грамма перевез в Минский район, распределив по пяти тайникам. Осуществил незаконный сбыт. 7 февраля был задержан по месту жительства. Остатки психотропных веществ были обнаружены и изъяты.

 
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