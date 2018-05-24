Суд разрешил родителям выселить 30-летнего сына-тунеядца из дома

Родители Кристина и Марк Ротондо, которые живут в небольшом городке Камиллус в штате Нью-Йорк в США, уже несколько месяцев пытаются выселить из дома собственного сына, 30-летнего Майкла Ротондо.

Причиной конфликта, по их словам, стало то, что Майкл не работает, не учится, не платит за жилье, не ремонтирует его и вообще никак не участвует в жизни семьи.

Сначала родители пытались договориться с сыном «по-хорошему», но через несколько лет отчаялись и перешли на юридический язык. Они направили ему уже 5 «сообщений о выселении». При помощи такой бумаги владелец жилья обычно сообщает квартиросъемщику, что тот должен выехать в определенный срок, иначе его вещи будут выброшены на улицу полицией и хозяевами.

Майкл все сообщения проигнорировал (родители давали ему на выселение полгода и даже предлагали помочь найти жилье). Родственники в итоге обратились в суд, который встал на их сторону и разрешил выселить сына в принудительном порядке. В своем решении судья Верховного суда Дональд Гринвуд указал на то, что Марк и Кристина дали сыну достаточно времени, чтобы тот мог добровольно собрать вещи и съехать.

Майкл в суде назвал решение о его выселении "возмутительным". Также он пообещал подать апелляцию на решение суда.

Дом семьи Ротондо по адресу Weatheridge Dr, 408 Camillus, NY, USA

По данным Daily Mail, родители Майкла купили дом в Камиллусе в 1998 году, сейчас им единолично владеет Кристина Ротондо. В нем четыре комнаты и риэлторы оценивают его стоимость в 8 тыс. Это сельский район штата, до Нью-Йорка оттуда 4-5 часов езды.

Позиция родителей в 5 извещениях о выселении:

1. «2 февраля 2018 года.

Майкл, мы поговорили с твоей матерью, и решили, что ты должен съехать немедленно, и мы не разрешаем тебе возвращаться в этот дом. Мы даем тебе 14 дней. Мы намерены сделать все, что потребуется для того, чтобы добиться исполнения этого решения.

Марк и Кристина Ротондо».

2. «13 февраля 2018 года.

Майкл Джозеф Ротондо, настоящим извещаем вас о том, что вам предписано выселиться из собственности по адресу Нью-Йорк, Камиллус, Weatheridge Dr, 408. До настоящего времени вы были нашим гостем, но нет никакого соглашения о найме или временном проживании, которое бы давало вам основания оставаться в этом доме без нашего согласия. По совету нашего юриста мы даем вам 30 (тридцать) дней на то, чтобы собрать свои вещи и освободить помещение. Если вы не съедете к 15 марта 2018 года, мы начнем юридические процедуры по вашему выселению. Если вы будете угрожать нам или предпримете другие действия, которые не позволят нам пользоваться домом, мы выселим вас немедленно.

Кристина Ротондо, собственник дома по Weatheridge Dr, 408».

3. «Майкл,

Здесь 1100 долларов, чтобы ты мог найти себе жилье.

Мы тебе советуем 1) Собрать все, что тебе нужно для работы и снять себе квартиру. Договорись с отцом, когда ты съедешь, чтобы он мог в свою очередь договориться с возможным жильцом. 2) Продай все, что тебе не нужно: стереосистему, инструменты и т.д, а особенно оружие. Хранить это все тебе негде, а деньги тебе потребуются. 3) Найди работу! Они есть даже для тех людей, которые, как ты, мало где работали. Ты должен работать! 4) Если тебе нужна помощь в поиске жилья - мама готова тебе помочь.

Марк и Кристина Ротондо».

4. «5 марта 2018 года.

Майкл, у тебя осталось 11 дней на то, чтобы выселиться из дома, но нет никаких признаков того, что ты собираешься это делать. Ты рискуешь тем, что твои вещи будут выброшены на улицу. Мы еще раз предупреждаем тебя, что готовы предпринять все необходимые действия, чтобы заставить тебя покинуть этот дом, чего мы ранее от тебя требовали.

Марк и Кристина Ротондо».

В пятом письме родители требуют от Майкла, чтобы он убрал с их территории свой сломанный Volkswagen Passat и даже предлагают деньги на его ремонт или отвоз на свалку.

Позиция Майкла:

В суде Ротондо-мл. заявил, что за все время, пока он жил с родителями последние восемь лет, те якобы ни разу не просили его финансово поучаствовать в жизни семьи, например оплатить ремонт. Также он утверждает, что сам покупает себе еду и не пользуется родительской стиральной машинкой.

Также он заявил, что он — «владелец успешного бизнеса», но что это за бизнес — не пояснил. Одно время он работал в магазине электроники Best Buy, но был оттуда уволен после того, как отказался работать по субботам. Майкл говорит, что его не поставили работать в отдел сотовых телефонов, и он был этим сильно недоволен, и к тому же компания предложила ему худшие условия, чем молодым работникам женского пола. Поэтому он намерен с ними судиться.

Он такой один?

Социологи заявляют, что молодые люди в США даже после окончания университетов в США все чаще предпочитают жить вместе с родителями, а не обзаводиться собственным жильем. По данным Psychology Today, в одном штате Нью-Джерси с родителями сегодня живут 45% молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет. Экономисты связывают это с ростом цен на жилье и нестабильной обстановкой на рынке труда в США, в частности с тем, что все больше компаний переводят работников на временные контракты, не давая им нужной стабильности в жизни.