Почему визы для белорусов могут так и не подешеветь

Зато выгодных условий для отечественных компаний Минск все же добьется.

Беларусь заинтересована в сотрудничестве с Западом и другими участниками Восточного партнерства в более прагматичном русле, направленном на конкретную отдачу, сообщил журналистами министр иностранных дел Владимир Макей перед началом форума «Минского диалога».

Потепление отношений Беларуси с Западом предвещало ощутимые результаты – для населения более доступные визы, а для бизнеса уменьшение барьеров в торговых отношениях. Однако Соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии уже пару лет находится «на заключительной стадии переговоров», а планируемого на первую половину этого года подписания приоритетов партнерства на 2018-2020 годы также пока не произошло.

Программный координатор экспертной инициативы Минский диалог Денис Мельянцов объяснил Завтра твоей страны, что же мешает Беларуси и ЕС подписать документы, которые бы способствовали дальнейшему сближению отношений и какие факторы могут ускорить договоренности.

− Каковы прагматические интересы Беларуси в отношениях с Евросоюзом?

− Прагматизм в понимании официального Минска заключается в заинтересованности в том, чтобы шли двухсторонние и многосторонние проекты, было нормальное экономическое взаимодействие, то есть где-то Беларуси отменили квоты, разрешили зайти на рынок Европейского союза, посодействовали вступлению во Всемирную торговую организацию.

Грубо говоря, в первую очередь, интересует торгово-экономическое сотрудничество, и чтобы ему не препятствовали, политические вопросы.

Многие чиновники уже открытым текстом говорят, что нам не интересны постоянные поучения насчет прав человека и демократизации, потому что Беларусь является суверенной страной, поэтому сама выбирает, каким образом проводить внутреннюю политику.

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