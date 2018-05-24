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Лица
24.05.2018
Лера Василькова
Тролль Peeje, у которого нет ничего «святого», снова подшутил над голой Кардашьян

Молодой американец давно монтирует свои портреты в откровенные или пафосные фото знаменитостей. Такие выходки сделали Peeje звездой Instagram, и он продолжает нас веселить.

Накануне молодой человек подшутил над свежим обнаженным фото Ким Кардашьян, которая продолжает пиарить свой парфюм.    

Было:

Стало:

Впрочем, в поле зрения доброго тролля попадает не только семейка Кардашьян. Но и Никки Минаж, Рианна и даже  «святая» Бейонсе. Улыбнитесь: )

 
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