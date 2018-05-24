Тролль Peeje, у которого нет ничего «святого», снова подшутил над голой Кардашьян

Молодой американец давно монтирует свои портреты в откровенные или пафосные фото знаменитостей. Такие выходки сделали Peeje звездой Instagram, и он продолжает нас веселить.

Накануне молодой человек подшутил над свежим обнаженным фото Ким Кардашьян, которая продолжает пиарить свой парфюм.

Было:

Стало:

Впрочем, в поле зрения доброго тролля попадает не только семейка Кардашьян. Но и Никки Минаж, Рианна и даже «святая» Бейонсе. Улыбнитесь: )