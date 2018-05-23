Реклама Обратная связь
Подписаться на уведомления
PDF-выпуски
БАТЭ победил минское «Динамо»
В центральном матче 8-го тура чемпионата Беларуси БАТЭ со счетом 1:0 победил в гостях своего главного преследователя минское «Динамо» и оторвался от него на 7 очков.
Об этом сообщает БЕЛТА.
ДИНАМО Мн — БАТЭ — 0:1
Минск. 23 мая. Стадион «Трактор». 19.15.
Судьи — Д.Доля, С.Гидревич, С.Фиринович (все — Гродно); С.Гораютин (Минск), В.Шимусик (Осиповичи).
ДИНАМО Мн: Горбунов — Швецов, Галович, Остроух (Быков, 62), Яхая, Капленко, Николич, Сарока, Сачивко (к), Бегунов (Нойок, 79), Хващинский (Соловей, 69).
Запасные: Игнатович, Жавнерчик, Иванов, Гуренко.
БАТЭ: Щербицкий — А.Филипович, Яблонский, Василевич (Березкин, 44), Иванич, Скавыш (Сигневич, 61), Драгун, Стасевич (к), Волков, Бага, Володько.
Запасные: Чичкан, Глеб, Шкурдюк, Малькевич, Мухамедов.
ГОЛ: 0:1 — Иванич (74).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Яблонский (6), Бегунов (45), Сигневич (89), Галович (89).
Главное