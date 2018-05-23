В Вильнюсе сквер у посольства России назвали в честь Немцова

Городской совет Вильнюса принял решение назвать сквер перед посольством России в литовской столице именем политика Бориса Немцова.

Об этом сообщает Obzor.

Первоначально мэр города Ремигиюс Шимашюс предлагал назвать этот сквер именем российских демократов, однако он изменил свое решение после встречи с приехавшими в Литву российскими оппозиционерами.

Решение должно вступить в силу 24 мая.