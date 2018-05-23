Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Дочь бывшего перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью после выхода из больницы, она поговорила с журналистами агентства Reuters.

— Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну, — сказала Скрипаль.

33-летняя Юлия Скрипаль после отравления впала в кому, в которой пробыла 20 дней.

— Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены, — сказала она.

В разговоре с агентством она сказала, что «признательна российскому посольству за предложенную помощь», но отказалась ею воспользоваться. Помощь Скрипалям неоднократно предлагал посол России в Великобритании Александр Яковенко, он также настаивал на личной встрече с отравленными россиянами.

Она назвала лечение «инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим», но предпочла не вдаваться в детали.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери 9 апреля. Она отказалась от контактов с российскими властями и дипломатами. Британские СМИ предполагали, что ей, как и ее отцу, может быть предоставлено убежище.

Британские следователи считают, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в 80-е годы в СССР. Британские власти считают, что приказ о применении вещества против Скрипаля «весьма вероятно» исходил прямо из Кремля, а саму операцию на территории Великобритании провели российские спецслужбы, как и в случае с отравлением полонием бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко.

Отравление Скрипалей привело к крупнейшему дипломатическому конфликту России и Великобритании за последнее десятилетие. В ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, а также об ужесточении законодательства, которое касается шпионажа.

Также Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на ее территории, и в Организацию по запрещению химического оружия, чьим членом является Россия. В запросе ОЗХО Великобритания утверждала, что Россия не уничтожила свои запасы химического оружия, что должна была сделать еще 20 лет назад.