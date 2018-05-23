.
Все новые статьи
Спецпроект:

НОВОСТИ
БАТЭ победил минское «Динамо»
В Вильнюсе сквер у посольства России назвали в честь Немцова
Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию
В Кореличском районе мама, которая не верит в ВИЧ, заразила ребенка
В Ростове-на-Дону на окнах общежития нарисовали счастливых россиян
Минчанин принес в банк больше 8400 монет. Фотофакт
«Уууу, красавчик!» Под Минском бегает медведь
Украинский журналист получил в Беларуси более восьми лет лишения свободы за шпионаж
В Минске задержан гражданин Турции, который незаконно отправлял выходцев из Азии в ЕС
Следственный комитет закрыл дело о гибели солдата в Печах: нет состава преступления
Макей пракаментаваў заяву МУС аб ЛГБТ-супольнасці: «Думаць аб наступствах»
Родители судятся с 30-летним сыном, который не хочет съезжать из их дома
Рекордный подоходный снова уплатил Прокопеня
«Слышь, ты, прыщавое убоище!» Редактору борисовской районки объявлено замечание
Президент в костюме Adidas голосует за поправку в Конституции. Фотофакт
«С 8 марта, мужчины» довел бывшего главу «Беларусьфильма» до уголовного дела
Шуневич: Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Ганапольский: «Если у Лукашенко Коленька – талантливый сын, почему бы ему не стать президентом?»
Бывший глава Оршанского авиаремонтного завода, сказавший правду-матку, оспорил приговор
Куда поедут отдыхать белорусы – в Крым или Украину?
Заико: «В Беларуси мебель делают из опилок, а заборы — из натуральных досок»
Лукашенко высказался по наркостатьям: «Может, мы где-то ошиблись»

РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Латынина: «Высокий статус имеют охранники, повара, тренера Путина… Мы скатываемся в средневековье»
Пракапеня і Забэйда-Суміцкі: дзве беларускія зоркі еўрапейскай сцэны, якія сталі сапернікамі
Четыре хлестких ответа на гомофобию силовиков: «Типа, у них ЭТО не пройдет»
МВД расписалось в гомофобии
Климовичский ЛВЗ – банкрот. В сети угорают: «Убыточный производитель «наркотика»
Депутаты приняли новую редакцию Жилищного кодекса. Эксперт объяснил, в чем абсурд
«Крестьян начали передавать по наследству первыми. Все логично»
Хайпануть на легенде: «Интересна цена вопроса, но в любом случае, грошы не народные»
Почему Лукашенко воспринимает крах в хоккее как личное оскорбление
Как партноменклатура объедалась в блокадном Ленинграде
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Самый стильный мэр в мире
Оршанский район: «Пророссийские настроения здесь очень сильны. В Минске недорабатывают»
Принц Гарри расстался с холостой жизнью на глазах у всего мира (фото, видео)
Тут разграмілі маскоўскае войска: як сёння выглядае Крапівенскае поле
Велика вероятность, что это Минск, 15 августа 1941 года
Рибейро переоделась: из лифчика за 2 миллиона долларов в купальники Sports Illustrated
Сара едет! На Гавайи
Папарацци подсмотрели за отдыхом звезды эротических календарей Келли Брук
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
В мире
23.05.2018
Настоящее Время
Юлия Скрипаль надеется вернуться в Россию

Дочь бывшего перебежчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлия дала первое интервью после выхода из больницы, она поговорила с журналистами агентства Reuters.

— Сейчас я пытаюсь свыкнуться с невероятными изменениями в моей жизни, как физическими, так и эмоциональными. Я стараюсь жить сегодняшним днем и намерена помогать моему отцу до его полного восстановления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну, — сказала Скрипаль.

33-летняя Юлия Скрипаль после отравления впала в кому, в которой пробыла 20 дней.

— Очнувшись после 20-дневной комы, я узнала, что мы оба были отравлены, — сказала она.

В разговоре с агентством она сказала, что «признательна российскому посольству за предложенную помощь», но отказалась ею воспользоваться. Помощь Скрипалям неоднократно предлагал посол России в Великобритании Александр Яковенко, он также настаивал на личной встрече с отравленными россиянами.

Она назвала лечение «инвазивным, болезненным и глубоко угнетающим», но предпочла не вдаваться в детали.

Юлию Скрипаль выписали из больницы в Солсбери 9 апреля. Она отказалась от контактов с российскими властями и дипломатами. Британские СМИ предполагали, что ей, как и ее отцу, может быть предоставлено убежище.

Британские следователи считают, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», разработанным в 80-е годы в СССР. Британские власти считают, что приказ о применении вещества против Скрипаля «весьма вероятно» исходил прямо из Кремля, а саму операцию на территории Великобритании провели российские спецслужбы, как и в случае с отравлением полонием бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко.

Отравление Скрипалей привело к крупнейшему дипломатическому конфликту России и Великобритании за последнее десятилетие. В ответ на применение Россией химического оружия на территории Великобритании британский премьер Тереза Мэй объявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, а также об ужесточении законодательства, которое касается шпионажа.

Также Великобритания обратилась в Совет Безопасности ООН, поставив вопрос о применении Россией химического оружия на ее территории, и в Организацию по запрещению химического оружия, чьим членом является Россия. В запросе ОЗХО Великобритания утверждала, что Россия не уничтожила свои запасы химического оружия, что должна была сделать еще 20 лет назад.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:2)
Главное
Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион
«В Беларуси мы открыли рты от увиденного». Неожиданные впечатления российских туристов
«Мрази, урою! Не выйдете отсюда!»
Президент в костюме Adidas голосует за поправку в Конституции. Фотофакт
Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске
Может, настала пора продавать «Челси»?

Реклама Обратная связь
PDF-выпуски  
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
reklama.gazetaby@gmail.com
Каталог TUT.BY