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Скандалы
23.05.2018
В Кореличском районе мама, которая не верит в ВИЧ, заразила ребенка

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Заражение вирусом иммунодефицита человека».

Это случилось в марте, после того, как ее дочери был поставлен диагноз ВИЧ, сообщает СБ. Сейчас рассматриваются три версии заражения: внутриутробное, при родах и при кормлении грудью.

Заместитель председателя Кореличского райисполкома Руслан Абрамчик рассказал журналисту о том, что пару лет назад женщина отказалась от медицинского освидетельствования детей на предмет наличия антител к ВИЧ.

— Тогда ее поставили перед фактом: вы нарушаете права ребенка на получение медицинской помощи. Только после этого она согласилась и отвезла детей на анализы в Минск.

Тест в тот раз оказался отрицательным, а вот недавний дал положительный результат у младшего ребенка. Но от дальнейших обследований мать пока отказывается. Дело в том, что Людмила (имя изменено – прим.), диагноз ВИЧ которой был выставлен еще в 2003 году, до сих пор не хочет верить в то, что она может быть заражена смертельным вирусом, а значит, по ее мнению, нет смысла и детей проверять.

В разговоре с журналистом женщина рассказала, что родила дочку, потом кормила ее грудью.

— Но после этого тест крови у дочери был отрицательным. Как он стал положительным во время второго анализа? Это ложно положительный результат. У нее лимфоузел под ушком был воспален. Именно это и дало такую реакцию. Кстати, у меня тоже так было. Во время анализа крови, когда мне диагностировали ВИЧ впервые, я болела ангиной. Я после дочку к иммунологу возила — она сказала, что ребенок нормальный.

Людмила уверена, что, пройдя процедуру проверки на наличие вируса иммунодефицита человека за границей, она обязательно докажет, что все эти годы не была больна, да и диагноз ее младшему ребенку выставлен неправильно. В доказательство своих слов собеседница демонстрирует подтянутое тело с ровной кожей. Разве такое может быть у больного со страшным диагнозом?

Обнаруженная у нее онкология и ряд других болезней, которые считаются сопутствующими у ВИЧ–инфицированных людей, в расчет не берутся. Людмила хочет только одного: чтобы ее и детей просто оставили в покое. Медицинские проверки называет адом и хочет оградить от них сына и дочь.

Как же так получилось, что первый анализ проблем у дочери Людмилы не выявил? Врач объяснил, что в раннем возрасте у ребенка организм может либо еще не начать вырабатывать антитела к вирусу, либо давать ложный результат на материнские антитела. Поэтому и проводится повторный анализ, чтобы уточнить текущий ВИЧ–статус ребенка. Диагноз выставляется консилиумом на основании ряда исследований.

 
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