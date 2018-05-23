Может, настала пора продавать «Челси»?

Уже невозможно быть одновременно международным бизнесменом, держащим свои активы в западных банках, и верным кремлевским функционером.

Когда в 2006 году чашкой радиоактивного чая был убит Александр Литвиненко, британское правительство было потрясено. Как объяснил мне Пол Кнотт, находившийся в Москве британский дипломат: «Мы понимали, что отношения с Россией ухудшались. Но то, что произошло в сердце Лондона, казалось нам невероятным».

Эта ситуация привела к очередному разногласию между Кремлем и Великобританией. Британское правительство Гордона Брауна потребовало, чтобы Владимир Путин выдал двоих предполагаемых убийц — Дмитрия Ковтуна и Андрея Лугового. Путин предсказуемо отказался. С обеих сторон звучали гневные слова, а в Москве выдумывали нескончаемые теории заговора.

В итоге реакция Великобритании была умеренной. Лондон выслал четырех российских дипломатов. К тому времени, когда Дэвид Кэмерон стал премьер-министром в 2010-м, об этом деле уже практически забыли.

Приоритетом Кэмерона было поддерживать открытым поток российских денег в Лондон. Речь идет о миллиардах долларов, большая часть которых инвестировалась в элитную недвижимость.

Перематываем пленку на 2018 год и видим, как другой российский шпион Сергей Скрипаль отравлен очередным экзотическим ядом. Кремль снова отрицает какую-либо свою причастность к этому. Или к веществу «Новичок», которым была покрыта ручка парадной двери Скрипаля в обычном провинциальном британском городке Солсбери.

В субботу я побывал в Солсбери. Это была любопытная сцена.

Полицейские все еще охраняют место, где были найдены Сергей и его дочь Юлия на скамейке в центре города. Скамейку выкопали из земли и забрали. На газоне собрались лесные голуби. На шлемах у дежурных констеблей «ЮнионДжек» по случаю свадьбы принца Гарри с Меган Маркл.

Британское правительство не верит отрицаниям российского посла в Великобритании Александра Яковенко и официальных лиц Москвы.

На самом деле тот, кто пытался убить Скрипаля (кто бы это ни был), очевидно, успел скрыться. Однако Тереза Мэй полагает, что только Москва имела мотив убить Скрипаля, который, как оказалось, все еще работал на МИ6 и предоставлял сведения западным спецслужбам.

Рисунок Петр Саруханов / «Новая газета»

На этот раз Лондон принял более жесткие меры. Кроме высылки дипломатов есть и попытки сократить объем денежных средств, поступающих в Британию из бывшего Советского Союза. Одной из первых жертв оказался Роман Абрамович, который не смог увидеть, как его «Челси» победил «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в финале Кубка Англии на стадионе «Уэмбли».

Причина? Согласно изданию The Bell, срок его визы инвестора истек в прошлом месяце. Великобритания не продлила его. Представители олигарха уверены, что вскоре он получит новую. Возможно, что так. Но все же очевидно, что для почти 700 российских бизнесменов, получивших визы «первого класса» в период с 2008 по 2015 год, жизнь становится куда труднее.

В течение большей части периода правления Путина для русской элиты была возможность сочетать две роли. Они могли быть предпринимателями, строить свой международный бизнес. И они могли быть агентами государства, которые, когда их позовут, участвуют в больших патриотических проектах: от Олимпийских игр в Сочи до чемпионата мира ФИФА этим летом и до нового сверкающего моста в Крым через Керченский пролив.

Теперь же эпоха такого дуализма подходит к концу. Становится все более невозможным быть одновременно международным бизнесменом, держащим свои активы на долларовых счетах в западных банках, и верным кремлевским функционером.

Слишком сложно владеть футбольной командой премьер-лиги и быть у телефона всякий раз, когда президентская служба просит об услуге.

Лондон является самым многонациональным городом в мире, домом для десятков тысяч эмигрантов из России. Многие из них — мои друзья. Я надеюсь, что россияне продолжат приезжать в Великобританию и что Абрамович снова получит визу. Если он не вернется, нам будет его не хватать! И мы желаем России всего наилучшего на чемпионате мира этим летом.

Да, мы все равно рады принимать русских, даже миллиардеров. Но британское правительство сейчас показывает, что это не относится к деньгам олигархов. Возможно, настало время подумать о продаже «Челси» и переезде?

Я уверен, что есть много других стран, которые будут весьма не против предоставить безопасную гавань для московских денег.