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Украинский журналист получил в Беларуси более восьми лет лишения свободы за шпионаж
Верховный суд Беларуси вынес украинскому журналисту Павлу Шаройко приговор. Он получил «более восьми лет лишения свободы».
Об этом журналистам до начала форума «Минского диалога» заявил посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
— Сейчас Шаройко находится в СИЗО КГБ. На днях его посещал украинский консул, на условия содержания осужденный не жалуется, — приводит TUT.BY слова Кизима.
С Шаройко также виделась его жена.
Посольство Украины в Беларуси не уведомляли о начале судебного процесса над Павлом Шаройко, обвиняемом в шпионаже. О суде посол Игорь Кизим узнал из прессы.
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