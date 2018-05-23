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Скандалы
23.05.2018
Салiдарнасць
В Минске задержан гражданин Турции, который незаконно отправлял выходцев из Азии в ЕС

Белорусские пограничники пресекли канал незаконной миграции граждан Турции в страны ЕС через Беларусь.

Госпогранкомитет сообщил о задержании гражданина Турции 1974 года рождения. В его отношении возбуждено уголовное дело. Ему грозит от трёх до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без неё.

Иностранец, а также неустановленные в настоящий момент лица с мая по декабрь 2017 года организовали незаконный въезд, пребывание на территории Беларуси, а также последующий выезд в страны ЕС граждан Турции.

Злоумышленники разработали схему: они оформляли своих соотечественников соучредителями фирмы, зарегистрированной в Беларуси, тем самым придавая видимость легальности их въезда и пребывания в стране. На этих основаниях турки получали разрешения на временное пребывание и проживание в Беларуси, а в последующем и шенгенские визы. Основной целью выходцев из Азии был выезд в страны Европейского Союза.

 
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