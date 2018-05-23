Рекордный подоходный снова уплатил Прокопеня

Самый большой задекларированный в Минске доход за 2017 год составил 58,9 млн рублей.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заместителя начальника ИМНС по Минску — начальник управления налогообложения организаций Ольга Кишко.

По информации TUT.BY, рекордный подоходный — 7 млн рублей с доходов от инвестиционной деятельности — в очередной раз заплатил известный ИТ-предприниматель Виктор Прокопеня. Он оказывался крупнейшим налогоплательщиком-физлицом минимум пять лет из последних десяти и по уплаченной сумме лидирует в Беларуси.

В год подоходный, уплаченный всеми белорусами составляет 4,3 млрд рублей. Его могли бы обеспечить 620 бизнесменов уровня Прокопени.

Как ранее сообщалось, Прокопеню в 2015 году подозревали в уклонении от уплаты налогов. В феврале 2016 года дела были закрыты за отсутствием состава преступления — налоговая и другие проверки нарушений не выявили.

Всего налоговые декларации по подоходному налогу с физических лиц в текущем году подали около 11,7 тыс. минчан. По результатам перерасчета представленных деклараций 7,8 тыс. граждан предъявлен к уплате подоходный налог в размере 36,4 млн рублей, 330 гражданам подоходный налог в сумме 993 тыс. возвращен в связи с предоставлением налоговых вычетов.