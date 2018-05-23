Брук Шилдс присоединилась к моделям plus-size для рекламы купальников

Бренд Swimsuits For All, занимающегося продажей купальников больших размеров, привлек для новой рекламной кампании звезду глянца 1980-х, которая сейчас время от времени снимается в сериалах.

52-летняя Брук Шилдс согласилась сняться в фотосессии с Эшли Грэм и другими моделями plus-size.

Смотрим, что получилось:

«Взросление под пристальным вниманием огромного количества людей обернулось неуверенностью. Мне потребовались годы, чтобы отделить собственное мнение о себе от оценок окружающих. Со временем удалось обрести уверенность в себе»

«В 52 года я наконец-то чувствую себя комфортно в своем теле и не боюсь его показывать. Когда я была моложе, я не любила съемки в купальниках, а сейчас чувствую себя отлично»

«Большая девочка» Эшли Грэм в Sports Illustrated Swimsuit