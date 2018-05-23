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Скандалы
23.05.2018
Иван Дымковец, ex-press.by
«Слышь, ты, прыщавое убоище!» Редактору борисовской районки объявлено замечание

В начале года Вера Протасевич опубликовала тексты, в которых не жалея выражений раскритиковала нескольких горожан.

Борисовский райисполком за несоблюдение в деятельности газеты «Адзінства» и информационного ресурса edinstvo.by требований Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации» редактору государственного учреждения «Редакция газеты «Единство» Вере Протасевич объявил замечание.

Ей также указано на необходимость соблюдения норм профессиональной этики журналиста и белорусского законодательства.

В 2011-м Вера Протасевич была названа человеком года Минщины.Фото adzinstva.by

Такая реакция на творчество редактора учрежденной Борисовским райисполкомом газеты последовала после того, как Минский облисполком обратил внимание председателя райисполкома Геннадия Денгалева на нормативные правовые предписания, содержащиеся в части третьей статьи 29 Закона о СМИ.

В Законе сказано: «Учредитель (учредители) средства массовой информации несет ответственность за выполнение требований, заявленных им при учреждении и государственной регистрации средства массовой информации, установленных настоящим Законом и другими актами законодательства Республики Беларусь, а также за содержание информации, распространяемой учрежденным им средством массовой информации».

В начале 2018-го редактор «Адзінства» опубликовала несколько текстов, в которых в негативном ключе оценивалась деятельность ряда борисовчан, в том числе сотрудничающих с сайтом Еx-press.by. Причем в выражениях автор публикаций не стеснялась.

Факты нарушения норм журналисткой этики редактором государственного издания не вызвали сомнения даже у власть предержащих.

На них отреагировало и Министерство информации, куда Протасевич была специально приглашена по этому поводу. В министерстве ей строго указали на недопустимость размещения в СМИ и на информационном ресурсе подобных материалов, а также на необходимость оперативного реагирования на поступающие в редакцию замечания и предложения.

Конечно, замечание — это не выговор, и уж тем более не отстранение от должности. Тем не менее, деятельность Веры Протасевич создала интересный прецедент, весьма нехарактерный для наших дней.

Скриншот с сайта «Адзiнства»

Один из примеров общения главного редактора с читателем...

Опусы редактора, в которых дается негативная оценка деятельности ряда борисовчан, уже исчезли с сайта государственной газеты, а вот с газетных полос их не уберешь — что написано пером, не вырубишь топором. И это, в принципе, оставляет реальной судебную перспективу.

 
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