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Общество
23.05.2018
Салiдарнасць
Синоптики предупреждают о грозах, граде и сильных ливнях

Прогноз погоды на ближайшие дни.

23 мая до 18.00 на большей части территории Беларуси и в Минске ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня, предупреждает сайт Гидрометцентра.

24 мая ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по востоку страны, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ночью и утром местами слабый туман.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +8..+14°С, во второй половине дня повысится до +19..+25°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

25 мая ночью местами, днем преимущественно по юго-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +8..+15°С, максимальная днем +20..+26°С.

26 мая преимущественно без осадков, лишь ночью и утром в отдельных районах по юго-западу ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +6..+13°С, максимальная днем +17..+23°С, в западных районах ночью +14..+15°С, днем +24..+25°С.

 
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