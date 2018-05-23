Семь фактов про шейха, в честь которого в Беларуси назовут стадион

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов о первом президенте ОАЭ.

Стадион брестского «Динамо» получит имя «Зайд». Об этом было заявлено на проходившей в Абу-Даби пресс-конференции в честь назначения Диего Марадоны председателем правления белорусского клуба.

Как сообщает SPORT.TUT.BY, логотип брестского «Динамо» был размещен на мероприятии на фоне портрета шейха Зайд ибн Султан Аль Нахайяна — президента ОАЭ с 1971 по 2004-й. В этом году ему исполнилось бы ровно 100 лет.

«Салідарнасць» собрала несколько любопытных фактов об арабском шейхе, чьим именем могут назвать белорусский стадион.

Первый президент ОАЭ

Шейх Зайд ибн Султан аль-Нахайян (1918 – 2004) был первым президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Занимал пост президента более 30 лет — с 1971 по 2004 год.

Либерал. По меркам Ближнего Востока

Шейх Зайд считался либеральным правителем по меркам Ближнего Востока. Разрешил работу частной прессы (не без самоцензуры в отношении критики в адрес правящей семьи), объявил свободу вероисповедания.

По инициативе шейха в стане начали строиться больницы, школы и университеты, обучение в которых для граждан ОАЭ бесплатно.

Женщины получили право на труд и образование.

19 сыновей, 14 дочерей

Шейх Зайд воспитал 19 сыновей, которые сейчас занимают высокие государственные посты или ведут бизнес, а также 14 дочерей. Был женат до девяти раз, но по предписаниям ислама одновременно у него было не больше 3-4 жен.

Богатый традиционалист

Forbes оценивал личное состояние шейха примерно в $ 20 миллиардов. Несмотря на огромное состояние, Зайд придерживался традиционного образа жизни, привычного с детства: любил верховую езду и соколиную охоту.

При этом сознательно отказался от охоты с огнестрельным оружием, чтобы послужить примером в деле сохранения дикой природы в условиях хрупкой экосистемы пустыни.

Как изменились ОАЭ за полстолетия

Абу-Даби, фотосравнение boredpanda.com

С момента официального создания страны, ОАЭ превратились из семи бедных эмиратов, населенных преимущественно рыбацкими деревнями, в процветающую современную страну. В этом есть и непосредственная заслуга шейх Зайда ибн Султан аль-Нахайяна.

Что еще носит имя шейха

В Абу-Даби в честь первого президента ОАЭ назван спортивный комплекс Зайд Спорт Сити, а также расположенные на его территории футбольный и крикетный стадионы.

В честь шейха был учрежден высший орден государства.

В Дубае его имя носит шоссе Е11.

В чеченском городе Гудермес действует школа хафизов имени шейха Зайда.

Также в Абу Даби построена Большая (Белая) мечеть имени шейха Зайда. В 2014-м ее посетил Александр Лукашенко со свитой.

Белорусский друг шейхов

Переговоры под портретом шейха Зайда

Преемником шейха Зайда стал его старший сын Халифа ибн Зайд аль-Нахайян. С ним, а также с его сыном, наследным принцем эмирата Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном Александр Лукашенко поддерживает тесные отношения уже больше десяти лет.

7-звездочный отель-дворце «Эмирейтс Пэлас», в котором в свое время по приглашению правящего шейха останавливался Лукашенко

В последние годы поездки в ОАЭ стали традицией для главы государства и его семьи.