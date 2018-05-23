Президент в костюме Adidas голосует за поправку в Конституции. Фотофакт

Президент Бурунди отдает свой голос на референдуме, исход которого дал ему возможность оставаться главой государства до 2034 года.

17 мая, 2018 года

Пьер Нкурунзиза является бывшим лидером повстанцев, который пришел к власти в конце гражданской войны в Бурунди в 2005 году. Его приход на спорный третий срок в 2015-м вызвал волну насилия и попытку государственного переворота. По данным ООН, политический кризис привел к сотням смертей, более 400 тысяч человек покинули страну.

Режим Нкурунзизы регулярно осуждается правозащитниками. Оппоненты власти попадают за решетку, а несколько лет назад в мировые СМИ попала информация, что арестовали и посадили в тюрьму 11 школьников, которые изрисовали фотографию президента.

На нынешнем референдуме бурундийцы определялись, продлить ли президентские сроки с 5 до 7 лет. В итоге более 73% граждан этой африканской страны поддержали поправки правительства в основное законодательство.

Срок полномочий президента Нкурунзизы истекает в 2020 году.