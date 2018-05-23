Марадона примерил Неймара и Месси «для нас», пока идет опрос о его судьбе в Бресте

Мнения опрошенных «Прессболом» разделились.

«Прессбол» провел опрос на тему привлечения в брестский футбольный клуб «Динамо» Диего Марадоны. Итоги голосования распределились следующим образом:

Напомним, сообщение о подписании трехлетнего контракта легендарного аргентинца с брестским клубом появилось в середине мая. Диего Марадона стал председателем правления брестского «Динамо», приступит к своим полномочиям после окончания чемпионата мира в России.

Тем временем накануне на пресс-конференции в Абу-Даби Диего Марадона был представлен в качестве председателя правления брестского «Динамо». Диего даже поцеловал футболку клуба. И высказаться о возможном будущем составе команды.

— В будущем можно усиливаться и футболистами из ОАЭ, и из Италии, и из Аргентины. Конечно, Неймар и Месси пока слишком далекий от нас уровень, но не сомневаюсь, что «Динамо» сможет собрать боеспособный состав, — цитирует SPORT.TUT.BY слова Марадоны о том, кем он будет комплектовать команду в период дозаявок.

После пресс-конференции представители «Динамо» угостили Марадону праздничным тортом, отмечает by.tribuna.com.

На мероприятии присутствовал и директор по развитию брестского «Динамо» Виктор Радьков. В Instagram он опубликовал фото с Марадоной с подписью: «Я и мой босс».

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