Советская карательная система: ГУЛАГ с 1918 по 1960 годы

Недавно открылся сайт «Интерактивная карта ГУЛАГа». Проект без прикрас рассказывает о системе рабского труда в СССР.

Масштабы поражают – 555 лагерей по всему Союзу, в которых за сорок лет содержались больше 20 миллионов человек.

Проект будет дополняться – пока есть данные не обо всех ранних лагерях, спецпоселках для «раскулаченных» и спецлагерях в Восточной Германии. Также авторы хотят добавить рассекреченные документы и фото.

За каждой точкой на карте стоит история десятков тысяч заключенных, хронология и назначение каждого лагеря. Проект «Карта истории ГУЛАГа» показывает масштабы репрессий в СССР без громких слов – размах и цифры говорят сами за себя.