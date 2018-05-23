Японец без девяти пальцев погиб при восьмой попытке взойти на Эверест

Нобукадзу Курики последние девять лет пытался зайти на самую высокую гору мира без использования дополнительного кислорода.

Альпинисту оставалось зайти на Эверест, чтобы завершить программу «7 вершин» - побывать на главных пиках шести частей света. Восхождение на Эверест без дополнительного кислорода - удел элиты альпинизма и до сих пор удавалось лишь нескольким десяткам человек. У Курики же вообще не было опыта восхождения на восьмитысячники.

Тело 35-летнего альпиниста утром в понедельник нашли в палатке на высоте 7 400 метров - в 1400 метрах от вершины - сопровождавшие его шерпы. В 2012 году Курики несколько дней провел в снежной пещере, спасаясь от непогоды.

После той попытки мужчина отморозил девять пальцев на руках, которые пришлось ампутировать. Это однако не остановило японского восходителя - в 2015 году он попробовал снова, вновь безуспешно.

Во время последней попытки взойти на гору Курики много писал в соцсетях и выкладывал видео. В воскресенье он написал: «Я чувствую боль и сложность этой горы».

Тело японца доставят в столицу Непала, рассказал агентству Рейтер представитель непальского министерства туризма.

Несколько недель назад Эверест покорил гражданин Китая, потерявший на горе обе ступни в 1975 году. В минувшее воскресенье на горе погиб гражданин Македонии.

Эверест (непальское название - Сагарматха, тибетское - Джомолунгма и китайское - Шэнмуфэн) - самый высокий пик мира. Высота горы - 8848 метров.