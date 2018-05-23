Что было на открытии выставки World Press Photo 2018 в Минске

Лучшие мировые пресс-фотографии 2017-го можно увидеть до 5 июня.

Международная выставка World Press Photo 2018, на которой можно увидеть лучшие мировые пресс-фотографии 2017 года, открылась в Минске.

Культурно-образовательный центр ЦЭХ привозит выставку в Минск уже в третий раз. В этом году также состоялось расширение белорусской географии «Пресс-фото» — всемирно известный проект впервые увидели и в Гродно.

Фотоконкурс «Всемирное пресс-фото-2018», результаты которого продемонстрируют две белорусские выставки, собрал 4548 фотографов из 125 стран, которые заявили на конкурс 73044 изображения.

Жюри, в состав которого вошли авторитетные фотографы и фоторедакторы со всего мира, отметило лучших фотографов со всего мира в восьми номинациях («Оперативные новости», «Общие новости», «Актуальные темы», «Люди», «Экология», «Природа», «Спорт», «Длительные проекты»).

Титул «Всемирное пресс-фото – 2018» получила работа Рональдо Шемита. Этот венесуэльский фотограф сделал для мексиканского отделения Agence France-Presse снимок охваченного огнем участника протестов во время антиправительственных выступлений в Каракасе 3 моя 2017 года.