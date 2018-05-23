Шуневич: Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки»

Об этом глава МВД заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».

— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, — отметил Игорь Шуневичи заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки, сообщает TUT.BY.

Кто был ее инициатором, заявил министр, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.

— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.

Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.

Ранее в СК сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело, задержаны пять человек (4 парня и девушка).