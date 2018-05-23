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Шуневич: Чалый пострадал в результате «банальной пьяной драки»
Об этом глава МВД заявил в эфире телеканала «Беларусь 1».
— Спешу разочаровать всех тех, кто пытался подвести подоплеку под рядовое преступление, в том числе и самого пока, наверное, потерпевшего, — отметил Игорь Шуневичи заявил, что Сергей Чалый пострадал в результате пьяной драки, сообщает TUT.BY.
Кто был ее инициатором, заявил министр, установит следствие. Он не исключил, что возбужденное уголовное дело закончится судом.
— Факт остается фактом — банальная пьяная драка двух компаний, — еще раз повторил Шуневич.
Он рассказал, что преступление удалось раскрыть по горячим следам благодаря записям с камер видеонаблюдения. Все участники конфликта были установлены и задержаны.
Ранее в СК сообщили, что по факту избиения возбуждено уголовное дело, задержаны пять человек (4 парня и девушка).
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