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23.05.2018
Наталья Колесниченко, Завтра твоей страны
Сколько теряет государство, махнув рукой на бывших заключенных

Половина освободившихся из мест лишения свободы рискует повторно пойти на преступление.

Из-за отсутствия грамотной интеграции бывших заключенных в общество экономика теряет миллионы долларов.

Примерно 67% освободившихся в 2017 году из мест лишения свободы не обращались за помощью (или действия по их трудоустройству и интеграции в общество были неэффективными). В итоге около 3 тысяч бывших заключенных (30%), скорее всего, останутся на содержании общества. Бòльшая часть из них нигде не работает и ведет асоциальный образ жизни. В 2017 году уровень рецидивной преступности в Беларуси составил 36%.

По словам главы Центра социальных и экономических исследований CASE Belarus Сержа Навродского, система содействия занятости бывшим заключенным в Беларуси работает достаточно слаженно и имеет широкий региональный охват − каждый освобожденный из мест лишения свободы при желании может найти работу. Но из-за особенности белорусской уголовно-исполнительной системы — длительных сроков заключения и низкой мотивации к труду и обучению в колониях — этого желания у заключенных недостаточно.

— Государство может сэкономить значительные средства и снизить уровень рецидивной преступности, если в дополнение к существующей системе трудоустройства через службу занятости будет инвестировать в специализированные реинтеграционные площадки для тех, кто освобождается из мест лишения свободы. Такие площадки стоит создавать в регионах с наибольшей концентрацией колоний. При этом обслуживать их и оказывать услуги освобожденным могут общественные организации, — подчеркивает эксперт.

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