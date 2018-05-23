Страсти по Марадоне: «Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами»

Слушайте, вы — те, которые возмущены подписанием Марадоны! Вы в кого такие унылые?

Просто неприлично в наш клоунский век ходить с такими постными рожами и каментами. Как вам наглости хватает сейчас, во времена, когда даже антихайп для хайпа, рассказывать о бесполезности пиара?

Это раньше пиар был средством. А сейчас — цель. И нет бредовее вопроса «Зачем вам такой сомнительный пиар?»

Кому вообще хуже от Марадоны? Да никому. Всем только веселее.

Ну вот смотрите. Хотели вы, допустим, посмотреть на бегемота. А нигде нет его поблизости — не водится. Единственный способ посмотреть — это купить. И не то чтобы у вас денег нет на это — есть. Просто умом вы понимаете, что бегемот — баловство. Как бы ни хотелось — все-таки ответ «нет».

И вдруг ваш сосед берет и покупает бегемота. И теперь вы можете на него посмотреть с невероятно близкого расстояния. Пусть не круглосуточно, но ведь круглосуточно вы и не мечтали. Зато вас вообще не волнуют никакие бегемотовые проблемы — стоимость корма, болезни, грусть по бегемотихе, необходимость организовать водоем. С этим всем разбираться соседу. Вам — только удовольствие созерцания.

Покупка бегемота — выбор соседа. Вы его не уговаривали. Он сам так решил. Ему самому (простите) прикольно. Так почему вам не прикольно? Особенно в наш клоунский век, когда быть прикольным — это лучшее, что может случиться с человеком или явлением.

Вот «Dynamo Brest, my love» везет нам Марадону — абсолютную легенду, гения, идола. И вдруг даже это не устраивает такую уйму людей — как будто Диего уже подселили в их квартиру. И тот уже послал их к ближайшему орешнику за нормальными сигарами.

Вам-то что? Вы просто посмотрите на САМОГО МАРАДОНУ. Неужели вы настолько скучные, что вам не интересно, что будет дальше? Я могу еще понять тех, кто с детства за брестское «Динамо», кто задает робкие вопросы насчет стратегии развития клуба, указывает на место в таблице. Ну ладно, будем считать, что они болеют за результат по стариковской привычке.

Но всем остальным-то что? Это ж не только Бресту — нам всем везут Марадону! Рука бога вместе с самим богом — и здесь, в Беларуси! Солидный господь для солидных господ. Наконец-то у нас начинается движ, которого мы — стильные, модные, молодежные — достойны.

Ну какие таблицы? Какие очки? Кто вообще плодит эти глупые заявления, что доказывать надо на футбольном поле? Вы еще скажите, что хайп бесполезен и что на нем не заработаешь. Еще раз: хайп не средство, особенно заработка. Хайп — цель.

Зачем хайп нужен? Ну, ребята, вы спросите еще что-нибудь. Посмотрите: весь мир написал! А сколько раз упоминали о нас до Марадоны и сколько упомянут после? Мы добились своей главной цели в футболе — о нас написали! Не важно что и не важно, с каким пальцем у виска. Лайк и дислайк — это одно и то же. Если вы до сих пор этого не поняли, то вам недолго осталось на этом клоунском веку.

А нормальные люди поняли. На том и стоим. Куда стоим? Как куда — в очереди за фоткой c Марадоной. За мной еще мужик с ведром и бабушка с внучкой занимали. Становитесь скорее, а то опоздаете. «Dynamo Brest, my love» — лучше и не скажешь.