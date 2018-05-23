Обложка дня. Попробуйте сосчитать количество рук и ног

Американский GQ специально запутал читателя.

Майский номер журнала вышел с тремя актрисами и продюсерами на обложке: Кейт Маккиннон, Исой Рэй и Сарой Сильверман. Учитывая, что героини работают в комедийном жанре, авторы обложки пошутили, специально запутав читателей с количеством рук и ног.

Возможно, GQ на такую идею вдохновила ошибка коллег из Vanity Fair, над чьей обложкой смеялись миллионы. Дело в том, что тогда на главном фото у Риз Уизерспун внезапно оказалось аж три ноги.

Никто не знает, по чьей невнимательности тираж вышел в печать в таком виде, но благодаря этому человеку обложка стала одной из самых обсуждаемых за последние несколько лет.

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