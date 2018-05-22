Украина протестировала ракетный комплекс Javelin. Видеофакт

Видео испытаний опубликовал на своей странице в Facebook украинский президент Петр Порошенко.

Украина впервые провела запуски ракетных комплексов Javelin, полученных из США.

Видео испытаний на своей странице в Facebook опубликовал президент страны Петр Порошенко. «Наконец этот день настал», — такими словами сопроводил ролик украинский лидер.

Он заверил, что украинские военные будут применять оружие в случае наступления РФ на их позиции, сообщает ТСН.