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Украина протестировала ракетный комплекс Javelin. Видеофакт
Видео испытаний опубликовал на своей странице в Facebook украинский президент Петр Порошенко.
Украина впервые провела запуски ракетных комплексов Javelin, полученных из США.
Видео испытаний на своей странице в Facebook опубликовал президент страны Петр Порошенко. «Наконец этот день настал», — такими словами сопроводил ролик украинский лидер.
Он заверил, что украинские военные будут применять оружие в случае наступления РФ на их позиции, сообщает ТСН.
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