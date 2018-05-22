СК опубликовал видео смертельной аварии в Шабанах

Утром 22 мая на Партизанском проспекте «МАЗ» протаранил «Ниссан».

Минские следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб 33-летний мужчина.

По данным следствия, ДТП произошло 22 мая около 8 часов 20 минут в микрорайоне «Шабаны» в Минске, сообщает сайт Следственного комитета.

«Ниссан» выезжал на Партизанский проспект с проезда к дому № 182, грузовик в этот момент ехал по проспекту в сторону улицы Селицкого.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. 21-летний водитель грузового автомобиля не пострадал.

Момент аварии попал на видеорегистраторы нескольких авто. На видео, опубликованном СК, видно, что водитель грузовика проехал на запрещающий сигнал установленного перед перекрестком светофора и ускорился. В этот момент для автомобилей, выезжающих из поезда, загорелся зеленый свет, первым на проспект выехал «Ниссан».

УСК по Минску по факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК РБ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, ставшим свидетелями произошедшего, сообщить об этом по телефонам: 8 017 389 54 06, 8 033 333 67 19.