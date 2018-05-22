На заводе под Минском прогремел взрыв, четыре человека госпитализированы

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Фото МЧС

Утром 22 мая в деревне Королев Стан Минского района на заводе битумно-полимерных эмульсий и мастик, принадлежащем НПООО «Алкид», произошел взрыв. Как сообщает сайт МЧС, в 10.09 пожар был ликвидирован. В результате инцидента пострадали четыре человека — они доставлены в больницы, двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

По результатам проведенных первоначальных мероприятий Минским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил производственно-технической дисциплины, правил безопасности взрывоопасных работ, повлекшего по неосторожности причинение телесных повреждений (ч. 2 ст. 302 УК РБ).

В рамках уголовного дела допрашиваются свидетели, работники, должностные лица организации, производится выемка оборудования, документации, касающейся производственного процесса, сообщает сайт СК.